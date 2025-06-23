Valls se despide del Águila actual este San Juan en un último baile solemne

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Águila de Valls bailará por última vez este San Juan después de 34 años de vida. Es uno de los elementos del séquito popular con más tradición festiva y de los más queridos por las generaciones de vallenses que se han hecho mayores viéndola en los pasacalles y bailes de lucimiento.

Obra del artista Anton Gurí, se construyó con fibra de vidrio y, actualmente, se encuentra en un estado deteriorado. Ante el elevado coste de la reparación y coincidiendo con la celebración de la efeméride de 325 años de tradición de la figura, el Ayuntamiento y la comisión de Ritual i Seguici Ceremonial optaron por recuperar el Águila barroca, que estuvo activa hasta 1936 cuando fue destruida durante la Guerra Civil. El nuevo elemento ya tiene buena parte de la estructura acabada.

El último baile del Águila será este martes por la noche después del Tomb del Poble y de la tanda de lucimientos de los elementos del séquito popular en un acto solemne. «Será un antes y un después en la fiesta vallense, el séquito tiene que poder despedir como Dios manda y de la manera más bonita posible el águila que tantas generaciones ha visto en la calle y que ha marcado la fiesta tantos y tantos años», expresa el presidente de la Unió Anelles de la Flama (UAF) y miembro de la comisión de Ritual i Seguici Ceremonial, Albert Oliva, a ACN.

La figura del Águila es uno de los elementos más históricos, queridos y singulares de la fiesta vallense. Está documentada desde 1700 y ha tenido continuidad durante los XVIII, XIX y principios del XX con varias figuras. «Tenemos un histórico de águilas a lo largo del siglo XX y del siglo XIX muy importante que nunca nadie ha reivindicado, ni tampoco ha puesto sobre papel con estudios y con referencias académicas que avalen esta tradición tan dilatada de la figura festiva del Águila de Valls», señala Oliva.

Entre estas águilas hay la de 1936 que fue destruida en los primeros días de la Guerra Civil Española. También el elemento de 1941, un intento de recuperación de la figura, que no se materializó la nueva hasta 1961 en las fiestas de la Candela. Diez años más tarde, esta pieza fue regalada a Gal·la, esposa de Salvador Dalí. El Águila actual es de 1991 y la creó el artista vallense Anton Gurí. La pieza actual está hecha de fibra de vidrio y se han hecho muy pocas intervenciones a lo largo de las últimas tres décadas. «Se encuentra en un punto bastante deteriorado, tanto la policromía, la estructura e incluso los soportes, había que hacer una intervención en esta águila», detalla el presidente de la UAF.

Pero el elevado coste de repararla y la apuesta por recrear el águila barroca son los motivos por los cuales la comisión y el consistorio han apostado por construir una figura nueva. «Planteamos un proyecto con varias líneas de trabajo y cada vez este proyecto cogía más fuerza por el hecho de que era muy interesante reproducir la figura histórica del águila de la ciudad, el águila mítica», asevera Oliva. Remarca que las águilas en Valls habían sido oscuras hasta el año 1991. «Incluso algunas negras, no muy trabajadas de plumaje, con un cuello largo y unas alas delgadas. Se intentaba reproducir el águila que se había destruido en 1936 y que era del siglo XIX y muy probablemente la del siglo XVIII», puntualiza.

Oliva subraya que la estética de las águilas hasta los años 90 eran marrones y con una forma más redondeada, pero con la pieza de 1991 se rompió «totalmente» esta línea. «Se presentó un águila totalmente vanguardista, plateada, incluso con unas formas muy futuristas, hay gente que le encantó y otros que les chocó mucho el cambio», afirma. «Valls es el único lugar de Cataluña donde el águila ha tenido una tradición continuada desde su aparición, desde 1700 hasta el año 2025, con una tradición al estilo puramente barroco», añade.

Los elementos que acompañan al Águila, como la música del siglo XIX, el ritual el día de San Juan y Corpus, que antes llevara una paloma viva, son algunos de los argumentos para recuperar el águila barroca. «Toda esta esfera de ritual barroco que no concordaba con la pieza totalmente futurista y para que acabara de funcionar al 100% bien hacía falta era volver a poner la pieza en la línea en que va el ritual, una pieza barroca», defiende.

La nueva pieza, en construcción

La nueva águila se presentará por la festividad de la Virgen de la Candela de 2026 en el marco de los actos conmemorativos de los 325 años de tradición del águila festiva, justo cinco años antes de las próximas Decenales. Los trabajos van a cargo del equipo del taller del imaginero catalán Carlos Morillo, conservador-restaurador de bienes culturales. La nueva figura será una reproducción fidedigna de la figura zoomórfica que salió a la calle hasta 1936. Para recrear las medidas, proporciones y acabados, el equipo de restauradores se ha basando en las fotografías existentes del fotógrafo Pere Català i Pic, que hizo entre los años 20 y 30 del siglo XX en la capital del Alt Camp.

«Nos establecimos el hito de poder recuperar esta pieza con el mayor rigor histórico posible, según las imágenes que nos habían llegado y con los materiales propios de la época barroca, que son muy nobles, como la madera, la ropa de lino o los estucos», indica Morillo. Ahora mismo, los trabajos se centran en la construcción de la estructura interna. «Estamos trabajando con todas estas costillas, ya tenemos buena parte de la pieza montada estructuralmente, ahora nos adentraremos a todo el interior de la pieza, todo el sistema de porteo del águila», explica el restaurador. Después, modelarán la cabeza con barro encima de la estructura y la vaciarán con yeso. «A partir de aquí, la pasaremos a madera, de cedro real, y una vez tengamos la cabeza, trabajaremos con sus estucos y el policromarem, lo colocaremos y lo acabaremos de tapizar», detalla Morillo.

De hecho, la cabeza del Águila estará coronada siguiendo el modelo de la corona que llevó hasta 1936, con una pieza hecha por el taller de orfebrería de Ferran Garreta de Vic. La cabeza será cortada en madera de cedro real con inclusión de ojos de vidrio, estucado con estuco tradicional y con policromía al óleo, con la característica paloma blanca en el pico. Con respecto al cuerpo, estará formado por un entramado de costillas que generará el volumen principal. Se tapizará con ropa de lino, estucado y policromato al óleo en el color oscuro y sobrio. También habrá detalles en oro fino de 24 quilates pulidos.

«Las águilas, al ser una pieza realmente importante dentro del séquito, iban doradas con este oro que después se pulía y daba esta impresión espejo. En el caso del Águila de Valls, no ha documentado que sea toda ella dorada con esta hoja de oro, pero sí que debió tener muy probablemente trazas», indica el restaurador. Por eso, explica que querían introducir estas trazas de oro y el color marronáceo para reproducirla fidedignamente.

Campaña en contra la nueva águila

Hace unos días, apareció una campaña en las redes sociales contra el cambio del águila con el lema «El Águila no se toca» Para Oliva, que haya detractores y partidarios de conservar el elemento actual es positivo. «Lo que me generaría tristeza es que se propusiera un cambio tan drástico como es cambiar el águila y generara indiferencia. Eso querría decir que la gente de Valls no quiere el Águila, y eso no es así», defensa.

En este sentido, ha asegurado que todas las opiniones son «válidas» siempre que se enmarquen en el respeto. «Cada uno ama a la figura por unos motivos concretos, sea esta o la de hace 30, 50 o 100 años o la que vendrá. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de que los vallenses reivindiquen cada uno la suya», dice. Además, recuerda que también levantó polvareda que se regalara el águila a la Gal·la, así como el estreno del actual. «Era un águila totalmente vanguardista, futurista, la gente se puso las manos en la cabeza al ver aquella águila que rompía absolutamente con la estética de las anteriores», sostiene. El presidente de la UAF señala que no tenía ojos y que tuvo que pintarselos «para calmar un poco los ánimos».

Proceso de investigación , estudio y catalogación

Paralelamente al proceso de la recreación histórica del águila, el proyecto también contempla una vertiente académica que incluirá la investigación, el estudio y la catalogación de la tradición festiva del águila en Valls (1700-2026). Así, por un lado, se impulsará la catalogación y se garantizará el mantenimiento y la exposición de las águilas festivas que se conservan anteriores a la nueva (1961, 1971, 1991). Por el otro, se hará un proyecto de investigación documental y académico del elemento festivo. Finalmente, se impulsará la catalogación del águila de la ciudad como Bien de Interés Local.