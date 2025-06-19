Doctorandes en Lluita denuncian que el Gobierno «ha parado» el cuarto año de contrato hasta que haya presupuestos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Doctorandes en Lluita denuncian que la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, les ha comunicado que el cuarto año de contrato queda «parado» hasta que haya nuevos presupuestos de la Generalitat. En rueda de prensa desde el Parlament, la portavoz del colectivo que agrupa investigadoras predoctorales de la URV, la Universidad de Lleida, la UB, la Pompeu Fabra y la UAB, Neus Anglès, ha lamentado que Montserrat no les ha dado ninguna solución a «corto plazo» y ha añadido que las doctorandas no tienen más tiempo.

«Nos dirigimos a la consellera Montserrat para pedirle un compromiso público con el cuarto año y queremos una solución», ha añadido después de reunirse este miércoles con la consellera. Según el colectivo, hay una «realidad urgente» que afecta al futuro de la investigación en Cataluña. Y ha explicado que su lucha es garantizar unas «condiciones dignas» para todas las investigadoras en formación. En este sentido, ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo el compromiso de otorgar el cuarto año de contrato a los doctorandos. Asegura que los 3 años actuales de contrato son del todo insuficientes y ha añadido que son más de 450 personas las que dejan el proyecto a medias teniendo en cuentas las actuales condiciones.

«No aceptaremos más excusas, el cuarto año nos toca por ley. Lucharemos hasta que la Generalitat cumpla», ha concluido recordando que se trata de una reclamación histórica desde el 2019.