Denunciada en Valls por circular sin permiso y sextuplicar la tasa de alcohol permitida

Los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona han denunciado a una mujer de 37 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad del tráfico por circular sin permiso de conducir, dado que había vigente una privación judicial. Además, conducía bajo el efecto del alcohol.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 00.54 horas de esta madrugada en el kilómetro 18 de la carretera N-240 a su paso por Valls cuando el vehículo ha sido parado por una patrulla.

Los mossos han comprobado que la conductora tenía vigente una suspensión judicial del permiso de conducir y además evidenciaba ir bajo el efecto del alcohol. Al hacerle seguidamente la prueba de alcoholemia ha dado una tasa de 1,47 mg/l, lo que representa sextuplicar la tasa de alcohol permitida de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La conductora ha sido denunciada a raíz de estos dos hechos tendrá que comparecer en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls, cuando sea requerida.