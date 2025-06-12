Abrazos que borran los días grises

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

¿Qué pasa si eres médico de urgencias y dibujante aficionado y un día te llega a la consulta un editor? Pues que acabas publicando un cuento con su sello. Esta es, resumida, la historia de base del cuento Bernat, el follet malcarat (Cossetània), que acaba de publicar el habitante de Valls Jordi Company Pàmies. «A mí siempre me ha gustado dibujar. La gente se recuerda de cuándo iba al instituto, que por allí donde pasaba, quedaba la mesa dibujada», explica. Cuando fue la hora de escoger profesión, sin embargo, los padres le pidieron que hiciera alguna cosa un poco más seria, y se acabó sacando la carrera de Medicina. Aquella pasión, sin embargo, lo ha seguido acompañando siempre y, cuando fue la hora de decorar la sala de espera de urgencias del hospital donde trabaja –el Pius de Valls–, le encargaron a él. Y, cuando a Jordi Ferré, editor de Cossetània, lo conoció allí mismo, le acabó encargando las ilustraciones del cuento Cuando los diablos bailan, bailan, bailan, bailan (Cossetània, 2023), escrito por Margarida Aritzeta. Ahora, sin embargo, Jordi ha dado un paso más, y ha escrito él mismo la historia que ilustra. El cuento que presenta esta semana tiene como protagonista a un duende nombrado Barrote, bastante huraño, que un buen día choca con una ninfa alada que acaba de llegar a su bosque. La ninfa, que tiene muchas ganas de hacer amigos, mareará un poco al duende, hasta que un día, de manera casi instintiva, le dará un abrazo. Roto el hielo, la ninfa seguirá abrazando el Barrote cada vez que este refunfuñe y, como una medicina de largo efecto, acabará transformando al duende huraño en un ser que sabe ver el lado bonito de las cosas.

«Todo empezó una noche que fuimos a cenar a Tarragona», explica a Jordi. «Volviendo hacia casa, nos encontramos a un grupo de personas que celebraban la Pascua ortodoxa. Cuando llegué a casa, busqué información sobre esta tradición, y supe que, desde hace más de mil años, la tradición católica y la ortodoxa discrepan por cuestiones pequeñas. Me acudió dibujar a un duende enfadado que, si te fijas es un duende ortodoxo». Este ser medio anieblado, admite, «también soy un poco yo, porque tiendo a sobrepreocuparme por todo». Pero este no es el único guiño del cuento, porque la ninfa alada está inspirada en su pareja, que vino de Argentina, y los rasgos más divertidos del duende se inspiran en su hija pequeña.

Jordi presentará a Bernat, el follet malcarat el viernes 13 de junio, a las seis de la tarde, en el Patio de Sant Roc del Centre d'Estudis Vallencs (calle Jaume Huguet, 1).