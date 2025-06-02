Valls estrenará camiseta y vaso con la imagen del cartel de la Fiesta Mayor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Sant Joan de Valls sigue calentando motores y presenta la camiseta y el vaso de la Fiesta Mayor. De esta manera y como novedad de este Sant Joan, el cartel de la Fiesta Mayor diseñado por la ilustradora vallense Meritxell Garriga será protagonista del merchandising festivo que impulsa la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Valls con la colaboración de las concejalías de Cultura y de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Así, tanto la camiseta como el vaso lucen la Mulassa que Garriga ha convertido en un peculiar Caballo de Troya festivo, cargado de energía y que lleva en su interior los elementos más característicos del Sant Joan vallense. La camiseta se podrá adquirir en dos modalidades: infantil (para edades de 2 a 11/12 años) a un precio de 10 €, y de adultos (tallas de la S a la XXXL) por 12 €. También se pone en venta el vaso reutilizable de la Fiesta Mayor, por sólo 1 €, con la misma imagen festiva y dinámica que transmite la vitalidad del Sant Joan de Valls.

A partir del sábado día 14 de junio, ya se podrán adquirir la nueva camiseta y el nuevo vaso de la Fiesta Mayor. Los puntos de venta habilitados son la Oficina de Turismo (Calle de la Cort, 3), con horario de lunes a sábado de 9 a 14 h y de 17 a 19 h, y domingos y festivos de 10 a 14 h. Además, se ha previsto un punto adicional de venta en el Pati, los días 14, 18, 21, 22 y 23 de junio de 10h a 13h, y el viernes 20 de junio de 17h a 20h.

El cartel diseñado por Meritxell Garriga ha tenido una gran acogida por su capacidad de sintetizar la esencia de la fiesta con una mirada contemporánea, cargada de detalles, como el Drac de Valls encendiendo la hoguera, los Diablos, los castellers o la Àliga escalando la iglesia de Sant Joan. Toda esta riqueza visual se traslada ahora también al merchandising, convirtiendo la camiseta y el vaso en nuevos elementos de fiesta.