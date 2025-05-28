Adif destinará más de 10 MEUR a renovar la seguridad de la estación de Alcover

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Adif ha adjudicado un contrato valorado en 10,42 millones de euros para la redacción y ejecución de las obras de renovación y modernización de las instalaciones de seguridad a la estación de Alcover, ubicada en el tramo ferroviario entre Reus y La Plana de Picamoixons, Tarragona.

El objetivo principal de esta actuación es actualizar tecnológicamente los sistemas que intervienen en la explotación ferroviaria, garantizando una disponibilidad mayor, eficiencia y fiabilidad, y reduciendo la probabilidad de incidencias que puedan afectar al tráfico ferroviario.

El contrato incluye el diseño detallado de las instalaciones de seguridad necesarias, así como la ejecución de las obras y las pruebas previas a su puesta en servicio. Entre los sistemas renovados se encuentran la gestión informática del tráfico, equipamientos de detección y protección, señalización fija y luminosa, su integración en el Control de Tráfico Centralizado, telecomunicaciones, edificios técnicos, obras civiles, sistemas de energía y vigilancia y control.

Esta inversión forma parte de la contribución de Adif al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, que promueve infraestructuras industriales innovadoras, fiables y sostenibles, reforzando así la resiliencia y calidad del transporte ferroviario en la región.