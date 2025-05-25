Rescatan en helicóptero a una excursionista herida en el Niu de l'Àliga

Imagen del rescate en el Niu de l'Àliga este domingoBombers de la Generalitat

Este domingo al mediodía los Bomberos de la Generalitat han llevado a cabo un rescate en Montreal, en la zona del Niu de l'Àliga.

El aviso lo han recibido a las 12.43 horas y se han desplazado con dotaciones de los Medios Aéreos (MAER), así como del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE). También se ha movilizado el Sistema de Emergencias Médicas.

Se trata de una excursionista que no ha podido continuar el recorrido después de caer y no hacerse daño a la pierna. Una vez allí, los Bomberos han estabilizado a la afectada y lo han colocado en una camilla para poder realizar la extracción con el helicóptero.

Después de una primera atención por parte del SEM, la mujer ha sido evacuada al Hospital Sant Joan de Reus para recibir un tratamiento más exhaustivo.