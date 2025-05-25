Desmantelan un cultivo de marihuana con más de 6.000 plantas en una zona boscosa de Querol

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han localizado y desmantelado una plantación de marihuana en una zona boscosa en Querol, en el Alt Camp. Según han informado fuentes policiales a este medio, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 22 de mayo, en torno a las 14.15 horas.

El hallazgo tuvo lugar después de que el cuerpo policial fuera alertado de un grupo de personas que se encontraban en una zona boscosa de difícil acceso, donde ya se habían descubierto plantaciones el año 2021.

Así y todo, cuando la primera patrulla se presentó en el lugar, no localizó a ninguna persona. En cambio, sí que encontraron un sendero que los condujo hasta una plantación de marihuana. Esta se encontraba en un estado muy inicial, y se acababan de plantar más de 6.000 plantas, que fueron intervenidas por los agentes.

Además de las seis terrazas, también se localizó una tienda de campaña, una cocina con utensilios, y un pequeño invernadero. La investigación continúa abierta y todavía no se ha efectuado ninguna detención.