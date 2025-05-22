Suu, Doctor Prats y Figa Flawas actuarán en la Fiesta Mayor de Sant Joan de Valls

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de Sant Joan de Valls ha presentado este jueves el cartel de la programación musical que destaca por la apuesta por el talento de territorio vallense, empezando por los consagrados Figa Flawas que no fallan a la cita santjoanera en su casa. Se suman grupos y artistas también de Km0 como Banda Neon, Loren, Insomni, Skandal, los Djs Pep Sànchez, Serra, David FL y Tumtumpà, así como les Fenya Rai que justo este año celebran 10 años encima de los escenarios con un concierto que será sin duda excepcional.

En total, el Sant Joan 2025 programa quince conciertos y una treintena de grupos y artistas actuarán entre el viernes 20 y el martes 25 de junio en los cuatro escenarios musicales: en los tres habituales del Hort del Carme, el Pati y la plaza del Oli se añade la plaza de la Zeta que acogerá a uno de los grandes intérpretes y compositores catalanes como es Manu Guix. Todos los conciertos serán gratuitos y populares, sellos de identidad de la fiesta que presenta este año de nuevo un cartel que combina propuestas de artistas emergentes con algunos de los grupos de referencia del panorama musical catalán.

El Ayuntamiento y la comisión participativa de Músiques ha puesto en valor una programación que hacen siempre del Sant Joan vallense una de las grandes citas musicales en Cataluña en el calendario de conciertos populares que arrancan con el verano. Así, los conciertos del Solsticio en el escenario principal del Hort del Carme tendrán como cabeza de cartel los Figa Flawas, Suu y Doctor Prats, pero sobresalen también las propuestas de Testarudes, Insomni, Auxili, Banda Neon, el Pony Pisador, Svetlana y Gea. Además, el Solsticio al Carme sumará un concierto más este año, con una primera noche de fiesta con los Djs Pep Sànchez, Serra y David FL.

El Pati también será escenario destacado de la programación musical, con las actuaciones de todo un clásico de la Fiesta Mayor como es la Mitjanit, la imprescindible Principal de la Bisbal o la propuesta singular de habaneras en femenino de Neus Mar. Como novedad este año, la organización ha apostado por el sello vallense en el gran baile de la verbena de Sant Joan que irá a cargo del Grup Loren. Otra de las grandes citas en el Pati será el concierto de los Fenya Rai que soplarán las velas de su décimo aniversario acompañados por la Fenya Band, en una nueva reversión del cancionero popular catalán. Justo después de los Fenya Rai, actuará La Cosina y su propuesta de músicas de raíz alegre y comprometida.

La plaza del Oli abrirá programación con las divertidas abejas del «Zum» de la Tresca i la Verdesca, un espectáculo participativo para público familiar con un animado repertorio musical. El Oli además acogerá de nuevo los clásicos conciertos vermú de los mediodías de Sant Joan con la música tradicional y popular de los Ballaveu, Les Antines y los clásicos Xeremiers de Son Roca.

Por otra parte, como novedad, la plaza de la Zeta se estrenará como escenario musical de esta fiesta mayor con dos conciertos: el del alumnado de la Escuela Municipal de Música Robert Gerhard para descubrir el talento musical emergente de Valls; y el de Manu Guix, en una propuesta singular y en acústico en la que no sólo repasará su discografía sino que el público podrá escoger parte del repertorio, haciendo que cada concierto sea del todo único.