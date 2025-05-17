Les voces históricas de los castells se reencuentran en un desayuno de memoria oral en Nulles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) celebró este sábado 17 de mayo un emotivo desayuno con 14 de las 30 personas participantes en el proyecto “Memòria dels castells. Les veus d’una tradició en evolució”, una iniciativa que busca preservar la memoria oral del mundo casteller. El encuentro tuvo lugar en el Forn de Nulles, un espacio que se ha convertido en punto de reunión y reconocimiento para las figuras históricas del hecho casteller.

Durante el acto, los asistentes compartieron anécdotas y recuerdos de las décadas de 1950 y 1960, una época clave para entender la evolución del mundo casteller hasta la actualidad. Entre los testimonios destacados, se recordaron hitos como los primeros 3de8 de las colles del Vendrell y de Valls o los espectaculares pilars de 5 de los hermanos Batet. El encuentro se convirtió en un ejercicio de memoria colectiva y un homenaje al esfuerzo y pasión de generaciones que han hecho crecer esta tradición.

Entre los participantes se encontraban nombres vinculados a colles históricas como la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Nens del Vendrell, els Minyons de l’Arboç y otras formaciones como los Xiquets de l’Eramprunyà o la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. El acto fue también una muestra de complicidad y agradecimiento por parte de la CCCC hacia estas figuras por su generosidad y voluntad de conservar viva la memoria de los castells.

El proyecto de memoria oral arrancó en el verano de 2024 con la colaboración de la Cátedra URV para el estudio del hecho casteller, el Institut Ramon Muntaner (IRMU) y el Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI) de la Generalitat de Catalunya. El objetivo es registrar y preservar las vivencias no documentadas de castellers nacidos antes de los años cincuenta, contribuyendo así a un archivo vivo y necesario para las futuras generaciones.

La iniciativa culminará esta temporada con la presentación pública del proyecto completo, que ofrecerá una mirada única y en primera persona a la evolución de una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas del país.