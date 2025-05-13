Encuentran a una mujer muerta entre unos matorrales en Valls

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra localizaron el lunes por la noche el cuerpo de una mujer entre unos matorrales en Valls. Según ha adelantado ElCaso, el cadáver se encontraba en la zona de la calle de la Terra Alta de la capital del Alt Camp.

Desde los Mossos d'Esquadra explican que se tendrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber la causa de la muerte, aunque todo apuntaría en una posible sobredosis. La policía autonómica no encontró indicios de criminalidad en el cuerpo de la mujer.

Según el digital, el cadáver ha sido localizado en una de las entradas de Valls desde la A-27, cerca de la residencia Alt Camp.