Las colles se encuentran en Valls para debatir sobre subvenciones, comercialización y la protección ante agresiones

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) organizó este sábado 10 de mayo la XII edición de la Jornada de buenas prácticas de gestión castellera con la complicidad de las colles de los Xiquets de Valls y la participación de más de cincuenta personas de 26 colles de todo el territorio.

La jornada empezó con una sesión plenaria a cargo de Alberto Castillo, abogado y jurista del Área de bienestar social del Consell Comarcal del Alt Camp, que puso énfasis en la «importancia de los documentos, diseñados para velar por la máxima protección de las colles», que «las reforzarán a la hora de afrontar situaciones como agresiones o actitudes que pongan en riesgo la seguridad de sus integrantes».

El espacio más importante de la sesión fue la oportunidad de las colles de resolver dudas sobre cómo encarar las diferentes situaciones con las que se encuentran. A continuación las personas asistentes se separaron en dos colles para profundizar en las diferentes líneas de subvenciones que ofrece el departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya o bien en los seguros castelleres con las que cuentan a las colles miembros de la federación.

La primera sesión, a cargo de Georgina Garcia, del Servicio de Promoción y Dinamización de la DGCPAC, y Anna Verge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) que presentaron los diferentes objetos de subvención de concurrencia pública a los que las colles se pueden acoger y resolvieron las principales dudas planteadas.

En paralelo, una veintena de personas entraban en el detalle de las cuatro pólizas colectivas de cobertura castellera que tienen todas ellas para formar parte de la CCCC, y como proceder en caso de tener que activarlas.

Después de una pausa café, momento importante de encuentro e intercambio entre las colles asistentas, la jornada continuó con dos talleres pensados para facilitar la comunicación externa del grupo y la gestión de la tesorería.

En el primero, la Laia Abelló de la cooperativa La Sembra, dio herramientas prácticas para aprovechar el chatGPT para mejorar las campañas y acciones de comunicación de los equipos responsables de las colles. Por su parte, Enric Rius de Rius Consultors, repetía asistencia a la jornada de gestión entrante, en este caso, en los básicos de tesorería y fiscalidad que todo grupo tendría que tener en cuenta.

Una vez más, uno de los momentos más destacados de la sesión fue la oportunidad de resolver dudas y cuestiones concretas. La mañana acabó con una sesión conjunta a cargo de Maria Masferrer, de la empresa de producción de actos y acontecimientos Soulmate, que invitó a reflexionar sobre la posibilidad o no de comercializar con los castillos, si pueden ser un producto comercial, el valor que estos tendrían, etc., abriendo un espacio de debate entre las colles que permitió confrontar diferentes puntos de vista, opiniones y experiencias.