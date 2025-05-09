Salud y Valls estudiarán la fórmula de gobernanza de Pius Hospital a partir de septiembre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Salud y el Ayuntamiento de Valls estudiarán la “fórmula” de gobernabilidad del Hospital Pius a partir del próximo mes de septiembre. “Queremos que funcione bien, haremos todo lo que haga falta, buscaremos un formato que garantice la viabilidad del hospital y las inversiones”, ha asegurado la consejera de Salud, Olga Pané este viernes.

En marzo de 2021, el consistorio firmó un protocolo de intenciones con la consejera Vergés para incorporarlo al CatSalut. La alcaldesa Dolors Farré ha explicado que iniciarán la modificación del plan urbanístico para ceder los terrenos para el nuevo parque sanitario en las próximas semanas, un trámite que se alargará al menos un año y medio. Las administraciones prevén un mínimo de ocho años para que el parque sea una realidad.