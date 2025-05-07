El jugador de hockey patines ‘Jepi’ Selva será galardonado como 42.º vallense del Año por la Noche de Premios

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls, la Fundació Ciutat de Valls y la Cámara de Comercio de Valls han dado a conocer a los galardonados de la edición de la Noche de Premios de este 2025. La gala tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal de Valls el próximo 24 de mayo y se entregarán un total de 22 galardones.

Los galardones forman parte de 15 premios que reconocen la tarea de personas, entidades y empresas del territorio en ámbitos tan diversos como la empresa, la cultura, la educación, el patrimonio y el compromiso social.

El premio más destacado, el 42.º vallense del Año, será para Josep M. Selva, conocido por Jepi, jugador de hockey patines que ha pasado por clubs como el U.D. Oliveirense, el CE Vendrell o el Reus Deportiu. Dolors Farré, alcaldesa de Valls, destaca de Selva que su «apuesta por el deporte base», sus valores como «la humanidad y el buen hacer» o el hecho de «llevar siempre a Valls en el corazón».

Entre su palmarés, Selva cuenta con dos copas del Rey, la Golden Cap con la selección catalana o el Campeonato del Mundo con la selección española. Además, fue el máximo goleador de la OK Liga en la temporada 2012/13.

Otro de los grandes premios de la noche, el XXV Premio a la Iniciativa Cívica, será para el Instituto Jaume Huguet. Jordi París, vicepresidente de la Fundació Ciutat de Valls, remarca «la tarea por la enseñanza, los estudios sociales y la defensa del catalán durante los años 30 y los años 70», del centro. El instituto también ha sido reconocido este año con la Creu de Sant Jordi.

Por otra parte, las collas castelleras de la ciudad distinguirán a dos periodistas vinculados al hecho casteller. La Colla Vella dels Xiquets de Valls reconocerá la trayectoria de Jordi Bertran por su trabajo social y académico. Con respecto a la Colla Joves Xiquets de Valls, entregarán el premio de periodismo casteller a Agustí Forné a título póstumo.

Los Premios a la Salvaguardia del Patrimonio de este año serán para los proyectos de Camins KM0, Fin de semana papelero en la Riba, la recuperación del Casal Cal Joan de l'Hort y la rehabilitación del edificio Ca Xapes.

La Cámara de Comercio de Valls galardonará a Essity Spain por la implantación, ampliación e inversión industrial; a Autoescola Mario y FORBUS por la trayectoria empresarial; a Míriam Benítez como Joven Emprendedor 2025 y a Manusa, Rosa Gres, y Kellanova en la categoría de exportación.

Otros reconocimientos son los del periodista vallense Josep Carles Rius, la pastelería Dolça Fantasia en la categoría de comercio, la escuela La Candela por iniciativas educativas o Fèlix Hotel Residencia por su compromiso social con el empleo.