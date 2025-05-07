Diari Més

Sucesos

Un herido en un accidente entre tres vehículos en la C-14 en Alcover

Tres dotaciones de Bombers están trabajando en el choque

Imagen de archivo de tres dotaciones de los Bombers.

Imagen de archivo de tres dotaciones de los Bombers.Bombers

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un accidente esta mañana del miércoles en la C-14 en Alcover. Los hechos han pasado a las 08.46 horas en el kilómetro 24,47. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones terrestres de Bombers y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Allí se han tropezado por persecución con dos turismos y un camión de reparto. Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes de uno de los vehículos implicados ha quedado atrapado en su interior y los bomberos han tenido que hacer tareas de excarcelación.

En la vía ha cortado un carril a la circulación, por lo que hay pequeñas retenciones de un kilómetro en dirección Montblanc.

tracking