Un herido en un accidente entre tres vehículos en la C-14 en Alcover

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un accidente esta mañana del miércoles en la C-14 en Alcover. Los hechos han pasado a las 08.46 horas en el kilómetro 24,47. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones terrestres de Bombers y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Allí se han tropezado por persecución con dos turismos y un camión de reparto. Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes de uno de los vehículos implicados ha quedado atrapado en su interior y los bomberos han tenido que hacer tareas de excarcelación.

En la vía ha cortado un carril a la circulación, por lo que hay pequeñas retenciones de un kilómetro en dirección Montblanc.