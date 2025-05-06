Gran movilización por un simulacro en la empresa Cator de Alcover

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat, junto con Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y la empresa Catalana de Tractament d’Olis Residuals (Cator), han organizado hoy martes un simulacro parcial por una fuga con vertido de producto en las instalaciones de Cator en el municipio de Alcover (Alt Camp).

Con el ejercicio de esta mañana se ha puesto a prueba el plan de autoprotección (PAU) de la instalación, homologado por Protección Civil el año 2024, así como la coordinación entre los medios de la empresa y los operativos externos.

Se ha simulado un escape de una mezcla de productos con características similares al gasóleo, situada en el tanque T-301. El vertido ha sido contenido en una cubeta y cubierto con espuma, sin que se haya producido ninguna afectación exterior. Una persona ha resultado herida durante la emergencia y ha sido atendida por los bomberos y por los servicios de la misma empresa.

La empresa ha realizado las llamadas para avisar del incidente al CECAT y en el teléfono de emergencias 112, y ha activado su plan de autoprotección (PAU). Se ha puesto en marcha la estructura interna de la empresa y de forma parcial han intervenido los operativos de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protección Civil y Ayuntamiento de Alcover.

Por parte de Mossos d'Esquadra, ha habido una patrulla fija en uno de los puntos de corte, en coordinación con los vigilantes municipales de Alcover. Por otra parte, ha habido en preaviso las patrullas de tráfico del sector, ya que en caso de que hubiera afectación exterior con humo negro se tendría que valorar el corte de la C-14.

Los Bombers de la Generalitat han movilizado tres vehículos de agua con tres Unidades Básicas de Intervención (UBI) de los parques de Valls y Alcover, un vehículo ligero del parque de Tarragona con bomberos en prácticas y otro vehículo de mando con jefe de intervención. Al llegar los recursos al lugar del incendio, el personal de la empresa ha informado de la situación y, de forma coordinada, los operativos de bomberos han posicionado para abordar la emergencia y dar apoyo a las tareas de control de la fuga y vertido que ya habían iniciado los trabajadores. Además, también han procedido a la estabilización y evacuación de la víctima localizada en la zona crítica.

El ejercicio ha servido para mejorar el tiempo de respuesta operativa de los recursos de bomberos y la coordinación con el personal de la empresa, comprobar el posicionamiento de los operativos a la emergencia y ampliar el conocimiento del entorno de trabajo.

La empresa Cator, situada en el municipio de Alcover en la comarca del Alt Camp, está afectada por la normativa sobre accidentes graves, categorizada de nivel superior e incluida en las industrias que contempla el PLASEQTA. La actividad principal de la empresa es el reciclaje de aceites usados, tanto de automoción como de origen industrial.