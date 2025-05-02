Se pone en marcha la nueva depuradora de Vallmoll

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Este viernes se ha inaugurado la nueva depuradora de Vallmoll (Alt Camp). La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 3 millones de euros, servirá para recoger y tratar las aguas residuales generadas en el núcleo urbano y en la urbanización Vallmoll Paradís.

El agua tratada se aporta en la zanja de la Simfonia (torrente de Vallmoll), contribuyendo a la mejora medioambiental de la cuenca del río Francolí, según aseguran desde la ACA a través de un comunicado. La EDAR es de tipo biológico con eliminación de nutrientes diseñada por un caudal de 400 m3/dia, equivaliente a una población de 3.700 habitantes.

Está formada por un pretratamiento para la eliminación de sólidos, arenas y grasas, decantación primaria, balsa de homogeneización, tratamiento biológico y decantación secundaria. Para el tratamiento de los barros biológicos, la planta dispone de un espesante, deshidratación por centrifugación y silo de almacenamiento de barros. También se ha construido un colector para recoger las aguas residuales y transportarlas hasta la depuradora, con una longitud próxima a los 1.000 metros.