Urbanismo aprueba la modificación a suelo urbano del polígono industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado este miércoles la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento en referencia al polígono industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll.

El cambio comporta la modificación de lo que hasta ahora era sector de suelo urbanizable como suelo urbano, mientras que el resto de terrenos pasan a ser calificados como suelo agrícola.

La actual distribución también permite ampliar las actividades industriales existentes en el Alt Camp. Según el organismo, la modificación adecua el polígono a la realidad, teniendo en cuenta las sentencias recaídas.