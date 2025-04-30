Los Mossos ayudaron a 25 abuelos a subir cuatro pisos de una residencia de Valls durante el apagón

Momento en el que los Mossos d'Esquadra subían a una señora por las escaleras.Mossos d'Esquadra

Varios agentes de los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir en una residencia de Valls durante el apagón eléctrico que se produjo el pasado lunes y que dejó a toda la Península Ibérica sin luz. Este apagón provocó que los ascensores de la residencia Santa Teresa de la capital de l'Alt Camp quedaran inhabilitados.

Por este motivo, los agentes acudieron al centro a ayudar a los trabajadores a subir hasta a 25 abuelos por los cuatro pisos de los que dispone la residencia, hasta dejar a los residentes en sus respectivas habitaciones. Una vez finalizado el servicio, tanto los agentes como los trabajadores, no dudaron en inmortalizar a través de una fotografía este momento de ayuda y colaboración que se produjo durante un día que fue histórico para el país.