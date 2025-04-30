Aprobado el plan para una planta solar de 50 megavatios en suelo no urbanizable en Cabra del Camp

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado este miércoles el Proyecto de Actuación Específica (PAE) en suelo no urbanizable para instalar una planta fotovoltaica solar de 50 megavatios en Cabra del Camp (Alt Camp).

Se prevé que el equipamiento ocupe hasta 86,57 hectáreas en varias parcelas de los polígonos 8, 9, 10 y 12 dentro del municipio, con un total de 108.540 paneles solares fotovoltaicos y las líneas de interconexión y evacuación soterradas. También habrá una línea de evacuación de 30 kilovatios que irá por Cabra del Camp y por el Pla de Santa Maria.

El acceso a la planta fotovoltaica se hará mediante la carretera TP-2311 en sentido nordeste, ya que la planta se situará en el este de la urbanización Can Rui – Mas del Plata. El presupuesto de ejecución material previsto es de 20,7 millones de euros, y el presupuesto de desmantelamiento es de cerca de un millón.