Rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Mont-ral

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la mañana los Bomberos de la Generalitat han llevado a cabo un rescate en Mont-ral después de recibir el aviso a las 10.49 horas.

Se trata de un grupo de 6 excursionistas que realizaba una ruta de senderismo y se ha visto sorprendido por un accidente cuándo una de las integrantes ha resbalado en la Roca Foradada y no ha podido continuar, ya que se ha lesionado el tobillo.

Con el fin de poder llevar a cabo el rescate, los Bomberos han activado dos dotaciones terrestres de Valls y una del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Valls.

No obstante, la afectada se encontraba en una zona de difícil acceso, y finalmente, la extracción se ha tenido que realizar mediante el gruaje desde un helicóptero del GRAE, procedente de Cerdanyola.

El excursionista ha quedado a disposición del Sistema de Emergencias Médicas, en que después de una primera atención en el lugar de los hechos, lo ha evacuado en estado leve en el Hospital Sant Joan de Reus para recibir un tratamiento más exhaustivo.