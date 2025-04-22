Detienen en Valls a los autores de asaltar una tienda en Vilafranca y rociar a las trabajadoras con gas pimienta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un robo con violencia cometido en una tienda de Vilafranca del Penedès a principios de febrero. Según informa este martes al cuerpo policial, el día de los hechos, las cinco personas -tres mujeres y dos hombres- entraron en el establecimiento y llenaron varias bolsas con productos.

Ellos forzaron las puertas para las cuales ellas pudieran salir corriendo sin pagar. Les a dos trabajadoras del establecimiento las siguieron para recuperar los objetos, pero las fugitivas las golpearon y rociaron con gas pimienta. Fruto de la investigación, la policía ubicó el grupo en dos pisos ocupados de Valls y Mataró, donde los detuvo a finales de marzo.

Las tres mujeres arrestadas son hermanas y tienen 19, 24 y 29 años. Ya les constaba un antecedente policial por un hecho similar en una tienda de Sabadell. La mujer identificada como presunta autora de haber rociado a las trabajadoras de Vilafranca con gas pimienta llevaba otro espray encima cuando los Mossos la detuvieron y registraron.

Los dos hombres, con quien las mujeres huyeron el coche el día de los hechos, tienen 41 y 25 años. Entre los dos suman una decena de detenciones por hechos similares a los de Vilafranca.