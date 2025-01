'La Marina sta morena' de Figa Flawas encabeza el ranking de los videoclips en catalán más vistos en YouTube

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El videoclip de la canción La Marina sta morena del dúo vallense Figa Flawas ha sido el clip en catalán más visto del año 2024 en la plataforma YouTube, con 3.413.000 visualizaciones. Una cifra que se encuentra por debajo del ganador del año pasado, Coti x coti de The Tyets, pero que supera el clip que encabezó la lista el año anterior, Supermercado de Lildami. Mushka, The Tyets, Nil Moliner, Rock per Xics y La Fúmiga son otros nombres que se encuentran entre los primeros puestos de la lista elaborada por Enderrock por noveno año consecutivo.

Los 1.177 videoclips en catalán publicados en el 2024 han sumado 30.070.500 reproducciones; una cifra que supone una bajada del 4% respecto al 2023, a pesar de producirse un aumento del 9% en la producción.

El éxito de la canción La Marina sta morena de Figa Flawas se ha traducido también en visualizaciones en Youtube, convirtiéndose el clip en catalán más visto del año en la plataforma de todos los publicados durante el 2024 con 3.413.000 visualizaciones. De hecho, las trece piezas que el dúo ha elaborado como soporte audiovisual del disco La calçotada (Halley Records, 2024), han sumado 5.495.400 visualizaciones, cifra que significa un 18,3% de todo el consumo de videoclips en catalán en YouTube.

Sólo otro videoclip ha superado el millón de visualizaciones: SexeSexy, la canción interpretada por las hermanas Mushka y Bad Gyal, que suma 2.478.100 visitas. El tercer lugar lo ocupa Solucions i no problemes, de Figa Flawas (930.100) y la sigue la colaboración entre The Tyets y la menorquina Chiara Oliver, Fa dies (775.800). También se encuentra en la parte alta de la lista la canción en catalán de Nil Moliner, Ara (745.700), y la canción infantil Jordi l'esquelet (704.700) de los gerundenses Rock per Xics. En los 10 primeros puestos también hay clips de La Fúmiga y Oques Grasses.

Los 1.177 videoclips en catalán publicados en 2024 han sumado 30.070.500 reproducciones. Los 100 videoclips en catalán más vistos han acumulado un total de 24.646.200 reproducciones, y representan un 82% del total del consumo de clips en catalán publicados este año. Un retroceso respecto a las 25.243.300 visualizaciones del 2023 (-1%), que recogían el 81% de visitas a videoclips catalanes.

Los clips de Figa Flawas han sido los más reproducidos –obviando las colaboraciones–, con las 5.495.400 visualizaciones de sus audiovisuales del 2024. El siguiente artista con clips en catalán más vistos ha sido Mushka, con 3037300, Rock per Xics (2.323.500), La Fúmiga (1.793.700) y The Tyets (1.370.400). Sólo estos cinco artistas representan el 46,6% de reproducciones del total de videoclips en catalán publicados durante el 2024.

Por otra parte, un total de catorce videoclips para público familiar se encuentran en las centésima primeras posiciones de la lista. Es un incremento notable con respecto a los seis que lo hicieron en el 2023, y se mantiene en la línea de los doce del 2022. Entre los principales nombres se encuentran Rock per Xics, Els Atrapasomnis, El Pot Petit, Ambauka, Dàmaris Gelabert, Dani Miquel y La Colla Pirata.