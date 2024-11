Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona (Tarragonès) ha denegado la amnistía a un pirata informático que afronta una condena de 18 años de prisión acusado de haber atacado las webs de varias empresas y organismos españoles contrarios al proceso durante los meses posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017.

En un auto, avanzado por el Nacional y al que ha tenido acceso EFE, la sección segunda de la Audiencia de Tarragona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, rechaza la petición de amnistía que planteó la defensa del investigado, Joel M., que está acusado de varios ataques informáticos perpetrados entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.

El hacker está pendiente de ser juzgado en la Audiencia de Tarragona, en una causa en la que la Fiscalía le pide 18 años de prisión y una multa de 10.000 euros por atacar varias páginas web de empresas públicas y privadas y de organismos públicos contrarios al procés, así como de difundir ilegalmente información obtenida en las bases de datos de estas páginas.

La Fiscalía se opuso a la amnistía de Joel M. en entender que la ley no comprende los delitos de acceso no autorizado, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos de los que le acusa. En su auto, que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el tribunal razona que si bien los hechos se sitúan en el «marco temporal» previsto en la ley de amnistía, «estas acciones no encuentran encaje en su ámbito objetivo».

En concreto, el ministerio público sostiene que el acusado atacó a varias webs de empresas, entre ellas la Fundación Ferrocarriles Españoles, y reivindicó su acción añadiéndole las etiquetas «Anonymous», «OpCatalunya» y «FreeCatalanPoliticalPrisoners».