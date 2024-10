La Joves aparta temporalment el casteller que va intentar agredir membres de la Vella per Santa Úrsula

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Colla Joves dels Xiquets de Valls ha apartat temporalment el casteller que va intentar agredir membres de la Colla Vella en la diada de Santa Úrsula d'aquest diumenge. Els seus responsables han condemnat els fets i han assegurat que estan en contra de qualsevol tipus de violència.

Amb tot, han afirmat que «estan al costat» de l'home, qui s'ha penedit de l'intent d'agressió i han assenyalat que no ha estat una acció fortuïta, sinó que tenia uns antecedents. A banda, el cap de colla, Francesc Ramon, ha explicat que van decidir suspendre l'actuació i marxar de la plaça del Blat perquè no es reunien les condicions «òptimes» per la pluja i perquè la colla rival va decidir «unilateralment» continuar. «Va ser una decisió valenta», ha dit.

«Condemnem rotundament qualsevol intent d'agressió física sigui nostra o de qualsevol colla del món casteller, estem en contra de la violència», ha expressat el president de la Joves, Ian Gallart en la roda de premsa feta aquest dimarts al local dels de la camisa vermella. Gallart ha explicat que la colla s'ha reunit per analitzar els fets i, que després de parlar amb el casteller que va protagonitzar l'intent d'agressió, de moment, han pres la decisió d'apartar-lo temporalment de l'entitat. «Li hem demanat que no segueixi dins del dia a dia de la colla, com a colla estem al seu costat, condemnem el que va fer, però tampoc el deixarem sol perquè tothom es pot equivocar, la colla no ha de donar l'esquena als seus castellers i menys quan cometen errors», ha afegit.

També ha assenyalat que cal fer pedagogia dins de les colles perquè no es tornin a produir cap mena d’agressions. «Els fets són greus, el nostre casteller va cometre un error, n'està penedit», ha subratllat. Tot i això, ha destacat que no es tracta d'una «acció fortuïta» que nasqués del «no res». «Hi havia antecedents que van caldejar l'ambient, per poder tractar tot el tema no es pot posar tot el pes a una de les parts», ha justificat.

Per la seva banda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha emès un comunicat condemnant l'intent d'agressió. «Davant dels greus fets ocorreguts diumenge, expressem la nostra condemna i rebuig per les accions violentes perpetrades per un membre de la Colla Joves dels Xiquets de Valls contra alguns dels nostres components més joves», han lamentat els rosats. Per això, han anunciat que emprendran les accions que considerin «oportunes» per tal de garantir la seguretat i protecció dels seus castellers.

En el comunicat, la Colla Vella també diuen que es posen a disposició «per trobar punts d'acord i entesa» que permetin continuar «unint» els projectes «comuns» dels Xiquets de Valls «en favor d'una convivència harmònica i de l'essència del món casteller». A més, esperen que es pugui celebrar aviat la reunió «urgent» demanada per aquest dilluns.

«Va ser una decisió valenta»

En la roda de premsa d'aquest dimarts, el cap de colla de la Joves de Valls, Francesc Ramon, també ha detallat els motius pels quals van decidir marxar de la plaça del Blat diumenge. Segons Ramon, van mantenir dues reunions amb els representants del consistori i de la Colla Vella en els quals es va acordar que si a les 13.40h no parava de ploure se suspendria la diada. El cap dels vermells ha dit que després d'una hora de pluja intermitent van insistir que no es complien les condicions «òptimes». Així, després de tornar-se a reunir amb els responsables de la Vella, aquests, sosté, van decidir continuar «unilateralment» l'actuació. Ramon ha assegurat que la decisió de suspendre l’actuació va ser una decisió a «a contracor», però «valenta» i que es va prendre en l'àmbit de colla afavorint el benestar dels castellers. A la vegada, ha demanat que s'incorpori en el protocol de l'Ajuntament com actuar en cas de pluja per tal que aquestes decisions es prenguin amb objectivitat.