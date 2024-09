El éxito de 'La Marina Sta Morena', de Figa Flawas: un mes en el 'top 10' de las canciones más escuchadas en Spotify en Barcelona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El éxito estival de Figa Flawas 'La Marina Sta Morena' tiene pocos precedentes. Lleva un mes instalado en el 'top 10' de las canciones más escuchadas a la plataforma a Barcelona y también está en el lugar 23 a todo el Estado; unos registros para una canción en catalán más propios de artistas globales como Rosalía y su 'Millonaria', que llegó al número 1 en España durante algunas semanas el año 2019.

Para compararlo con otro éxito reciente de la música urbana en catalán cómo 'Coti x Coti', de The Tyets, que acumula 25,4 millones de reproducciones en la plataforma, estuvo 46 semanas entre las 100 más escuchadas en Barcelona pero no entró nunca en el 'top 10'. Otros temas de Figa Flawas suman millones de reproducciones, pero ninguno con el impacto de 'La Marina Sta Morena'.

A pesar del boom de la música urbana en catalán de los últimos años, todavía es poco frecuente encontrar canciones en este idioma a las listas semanales de las 100 canciones más escuchadas a Spotify en Barcelona, y todavía más en los diez primeros lugares. Eso último no había pasado, como mínimo, desde octubre del año 2021, que es la fecha a partir de la cual la plataforma ofrece el histórico de éxitos semanales. Anteriormente lo había conseguido Rosalía con su 'Millonaria' (2019), que se situó en el número 1 ya no en Barcelona sino entre los usuarios de todo el Estado. Figa Flawas lo ha vuelto a conseguir este verano con 'La Marina sta Morena'.

En cambio, otros artistas catalanes, como Morad, Rigoberta Bandini o Bad Gyal, entre otros, sí que han ocupado estas primeras posiciones semanales en Barcelona y al conjunto del Estado, pero siempre en castellano, según indican los registros públicos de Spotify desde el otoño del 2021.

De hecho, desde esta fecha la primera canción en catalán que entró no en el 'top 10' sino en el 'top 100' semanal fue el gran éxito de The Tyets 'Coti x Coti', a principios de marzo del 2023, que se mantuvo 45 semanas. Con respecto al nuevo fenómeno de la música urbana en catalán, el último sencillo del dúo de Valls Figa Flawas, ha tenido una irrupción más fulgurante que la canción con sonidos de cobla de los maresmenses. 'La Marina Sta Morena' se colgó en las plataformas el 4 de julio y la semana siguiente ya se había colado en el top 100 de Spotify Barcelona, en la posición 61. Seis semanas después llegaba al 'top 10', donde todavía aguanta día de hoy, en 5.ª posición.

Con 10,2 millones de reproducciones entre todos los usuarios de la plataforma, el éxito producido por Diselo Carti, Albert Dei y Santos Montana y editado por el sello Halley Records figura dentro el 'top 10' de las más escuchadas en Barcelona desde el 9 de agosto y es la quinta más reproducida esta última semana de septiembre. Ampliando un poco el foco, también suma siete semanas entre las 100 canciones más escuchadas a nivel de todo el Estado, y en concreto la última ha saltado hasta la 23 posición del ranking.

A pesar de tener una trayectoria relativamente corta (2020), con sus 1,9 millones de oyentes mensuales en la plataforma, en Figa Flawas no le son ajenos los éxitos. Ganadores del concurso de jóvenes talentos Sona 9 el año 2022, los habitantes de Valls también cuentan por millones las reproducciones de otras canciones suyas, como los casi 10 de 'Mussegu' (2023), y los cerca de 7 millones de 'Que no s'acabi' (2022), y ambas figuraron también en el top 100 de Spotify en Barcelona. Pero ninguna de estos había alcanzado la popularidad del fenómeno 'La Marina Sta Morena'.

El precedente de 'Coti x Coti'

Otro gran éxito reciente de la música urbana en catalán, como es 'Coti x Coti' de The Tyets, tiene el contador a 25,4 millones de escuchas a fecha de hoy. Con todo, la pieza no llegó a subir más arriba de la 20.ª posición en el ranking semanal de las más reproducidas en Barcelona en Spotify. Eso sí, estuvo en este listado durante 45 semanas consecutivas en varias posiciones, todo otro hito.

Actualmente la plataforma no ofrece los registros de escuchas semanales más allá del otoño del 2021, pero como se ha dicho, desde entonces no ha habido ninguna canción aparte de 'La Marina Sta Morena' que se situara al 'top 10' del listado. Ni siquiera ninguno del celebrado nuevo álbum de Oques Grasses 'Fruit del deliri' (Halley Records, 2024), que no obstante sí que ha colocado varias al 'top 100' durante varias semanas: 'Com el dia i la nit' (con Julieta) y 'Sort de tu' llegaron al numero 35 y la segunda permaneció 22 semanas en este ranking. De hecho, el álbum como tal llegó a ser el séptimo más escuchado por todo el Estado-y sigue todavía entre los 100 primeros, y fue en este sentido el mejor debut de un disco en catalán en Spotify.

'SexeSexy', de Mushkaa en colaboración con su hermana Bad Gyal es otro ejemplo reciente de canción en catalán que consigue entrar a las listas semanales de éxitos de la plataforma. Tuvo un paso corto de seis semanas, pero en cambio entró con fuerza, directamente a la 15.ª posición.

La última irrupción de un tema en catalán en este listado de éxitos se produjo todavía no hace quince días con 'Ja dormiré', la colaboración entre los valencianos La Fúmiga y, de nuevo, Figa Flawas, que ahora mismo ocupa el lugar 90 del ranking.