Un miembro de la Vella de Valls, sobre la niña herida: «Nos llegan noticias positivas pero tenemos que ser muy prudentes»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

«Nos llegan noticias positivas pero tenemos que ser muy prudentes y cautelosos y respetar los tempos que nos marcan a los médicos y la información que la familia nos traslada». Así se ha expresado sobre la niña que resultó herida viernes al hacer leña un castillo en Sant Fèlix Joan Ibarra, miembro de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Cataluña y de la Colla Vieja de los Niños de Valls.

Ibarra ha subrayado a Rac 1 que el casco funcionó, porque la cobertura de la cabeza fue completa y no se movió, pero aun así se produjo una vez y ahora hay que mirar qué es lo que pasó con los expertos y vio si hay que tomar nuevas medidas. En todo caso, ha defendido que hacer castillos es una actividad «extremadamente segura».

Mia fue intervenida el viernes y la respuesta fue «en teoría positiva», ha explicado Ibarra, que ha dado las gracias por todas las muestras de calor que está recibiendo del mundo casteller y también de fuera. «Somos los primeros conscientes de que la actividad que hacemos no está exenta de riesgo, pero es extremadamente segura», ha asegurado el casteller, que ha explicado que su hijo iba de enxaneta del 4 de 9 que cayó el viernes, justo pasaba por encima de la niña herida. «Soy el primero consciente de que los niños están haciendo una actividad que comporta algún tipo de riesgo, igual que cuando juega a hockey», ha insistido.

Ha reconocido que no han dormido mucho y que el accidente fue un «choque» para el grupo, pero al mismo tiempo ha reivindicado todo el trabajo hecho para incrementar las medidas de seguridad, como las jornadas de prevención de lesiones, las de formación de apoyo vital básico o el mismo casco. Ibarra ha constatado que en el mundo de los castillos, visualmente el accidente es mucho más vistoso. «Pasa jugando a fútbol o yendo en bici y no es tan visible. No hay nada a la vida que tenga riesgo cero», ha continuado.

Te puede interesar: