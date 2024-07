Condenan a un hombre a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en Valls en 2022

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha condenado a un hombre a doce años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en septiembre de 2022 en Valls. Fiscalía, la acusación particular y la defensa han acordado aplicar la pena mínima -el acusado se ha beneficiado de la modificación del Código Penal de 2022.

Inicialmente, el fiscal pedía 30 años de prisión por dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación. En el acuerdo, las partes han mantenido los diez años de libertad vigilada por cada uno de los dos delitos y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y aproximarse durante un periodo de 25 años, así como la prohibición de volver a España durante diez años, una vez sea expulsado. También tendrá que indemnizar a la víctima con 15.000 euros.

Según el ministerio público, la víctima y el acusado mantenían una relación sentimental que acabó «definitivamente» cuando sucedieron los hechos. El 25 de septiembre de 2022, el hombre le insistió para quedarse a solas con ella, drogarse y pedirle reanudar la relación. En torno a la medianoche, le pidió que lo acompañara a buscar las muletas a su casa y después hasta una masía abandonada, donde el condenado cogió un palo de madera con el que la intimidó con la «intención de atentar contra su libertad sexual».

«La tiró contra un colchón y la sobó mientras ella le gritaba que no quería nada con él», describe el fiscal en su escrito acusatorio. También, dice, que el hombre se valió de su fuerza física y de las amenazas verbales de muerte para agredirla sexualmente dos veces. «Esta noche te mataré, si no estás conmigo, no estarás con nadie, ya tengo el agujero hecho para enterrarte», resume el ministerio público. La víctima acudió al Hospital Pius de Valls a las seis de la tarde del 26 de septiembre para hacerse una exploración a raíz de los hechos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre el 27 de septiembre y al cabo de dos días el juzgado de instrucción número 2 de Valls decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. El hombre continúa en prisión preventiva desde su ingreso en el centro penitenciario. Por todo ello, se le considera autor de dos delitos de agresión sexual con acceso carnal, utilizando violencia e intimidación cometidas por quien estuvo ligado a la víctima con una relación de afectividad.

Acuerdo entre las partes

Inicialmente, Fiscalia pedía una pena de 30 años por dos delitos de agresión sexual. Las acusaciones han acordado la pena mínima. Así, el acusado se ha beneficiado de la modificación del Código Penal que entregó en vigor el 7/10/2022, por lo que, han fijado doce años de prisión.

Asimismo, han solicitado que se cumplan dos terceras partes de la pena de prisión en territorio español (es extranjero, sin arraigo). El resto de la pena se sustituirá por la expulsión de España cuando haya cumplido parte de la pena o acceda al tercer grado y se le impone la prohibición volver a territorio español durante un plazo diez años.

También se le ha condenado a diez años de libertad vigilada y a 25 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menor. Finalmente, se le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse por un periodo de 25 años. Además, el condenado indemnizará en 15.000 euros a la víctima por las lesiones físicas y los daños morales ocasionados. La petición inicial del fiscal era de 5.200 euros.

