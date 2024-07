Ca la Paula reabre y revive el pueblo de la Riba

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

En un pequeño pueblo como la Riba, tener una tienda es más que una comodidad, es un punto de encuentro y una necesidad básica para sus habitantes. Después de cerrar sus puertas en diciembre del año pasado, la única tienda del pueblo ha reabierto con una imagen renovada, gracias a la ribetana Paula Álvarez.

Ca la Paula se inauguró el pasado 26 de mayo y «de este primero mas estoy muy contenta y he tenido un buen recibimiento por parte de la gente del pueblo», asegura a la propietaria del establecimiento, Paula Álvarez. «Les primeras semanas fueron de adaptación a mi nueva vida, pero ahora ya lo tengo todo encaminado y puedo decir que me he adaptado muy bien a la situación,» apunta.

La idea de reabrir el establecimiento no surgió de la nada: «Básicamente, cogí en la tienda por presión de mi entorno. Mucha gente me recomendaba, me aconsejaba de cómo lo podía hacer. También fue una época que buscaba trabajo, ya que había acabado los estudios que estaba cursando y, finalmente, después de estudiármelo muy bien decidí emprender y abrir una pequeña tienda para ofrecer a la población un servicio básico», comenta. «Como ribetana, soy una chica que siempre he estado vinculada con el pueblo y me gusta hacer cosas para que siga creciendo y vi que eso sería una muy buena oportunidad para seguir contribuyendo y poniendo mi granito de arena para hacer de la Riba un lugar mejor para la gente de la villa», apunta.

Sacar adelante esta idea no ha sido fácil. «Han sido unos meses de mucho trabajo para poder sacar el proyecto adelante, pero estoy muy satisfecha del resultado y contenta por el recibimiento que ha tenido», señala.

Los habitantes de la Riba han acogido con entusiasmo la iniciativa de Paula. Los vecinos, que hasta ahora tenían que desplazarse a otras localidades para hacer las compras básicas, han recuperado un servicio esencial. «Antes teníamos que desplazarnos a otros pueblos para comprar lo más básico, ahora tenemos todo lo que necesitamos a pocos pasos de casa», afirma una cliente y vecina del pueblo. «El pueblo necesitaba un establecimiento de estas características y que lo haya cogido una chica joven del pueblo todavía es más motivo de estar contentos por la reapertura», añade.

Ca la Paula, ubicada en el centro del pueblo, ofrece una amplia gama de productos y servicios para la gente del pueblo, desde artículos de primera necesidad, carnicería y verdura, hasta servicio a domicilio. «Hay gente que viene a hacer la compra de la semana y les es difícil cargar con las bolsas hacia casa, por eso, me pareció buena idea ofrecer este servicio para poder ayudar a los vecinos y vecinas de la Riba», explica Paula sobre el servicio a domicilio.

La reapertura de la tienda de la Riba ha supuesto un soplo de aire fresco para el pueblo y Paula no se conforma sólo con reabrir el establecimiento. Con una visión de futuro, tiene planes para expandir los servicios que ofrece: «Cuando lo tenga todo más por la mano, ya haré más cosas. He estudiado un curso de hornería, pastelería y confitería en la escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils y me gustaría empezar a hacer cosas de pastelería caseras, pero tengo que encontrar una buena organización conmigo misma para poder sacarlo adelante», asegura.

