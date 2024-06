Mònica Batet gana el 53 Premio Crexells con 'Una història és una pedra llançada al riu'

Publicado por ACNEfe Verificado por Creado: Actualizado:

Una història és una pedra llançada al riu de Mònica Batet (1976, El Pont d'Armentera) ha ganado el 53.º Premio Crexells a mejor novela original escrita en catalán del 2023. La obra seleccionada la publicó en enero del año pasado Angle Editorial.

El jurado ha destacado que la novela hace un canto de amor «vibrante» a la narración de historias frente al autoritarismo y que lanza «una mirada original» sobre el poder emancipador de la imaginación. La autora ha asegurado que se trata de un «privilegio» recibir un galardón que han ganado muchos de los escritores que admira. Con respecto a la novela, ha dejado claro que cuando escribe lo hace «en beneficio del texto» y que esta vez quería tratar temas relacionados con el poder.

El jurado que ha escogido el Premio Crexells de este año estaba formado por la escritora y periodista, Anna Ballbona; el poeta, escritor, crítico literario y periodista, Andreu Gomila; la escritora, periodista y profesora, Eva Piquer, el doctor en Filología Catalana, Francesco Ardolino; y la traductora y periodista cultural, Valeria Gallart. También ha formado parte sin capacidad de voto en el veredicto final la vicepresidenta primera del Ateneu, Lluïsa Julià.

Julià ha recordado que se trata de uno de los premios de la literatura catalana con más historia y el premio novelístico más antiguo en lengua catalana que nació el año 1928 en recuerdo de Joan Crexells, uno de los representantes más significativos de la llamada segunda generación nuevocentista. En la edición de este año, ha afirmado que ha sido de lo más «disputada» y que ha requerido una «amplia discusión».

Finalmente, la ganadora ha sido la escritora de ficción y editora a Nits Blanques, Mònica Batet, que se ha impuesto gracias a su última obra.

Un gran «honor»

La autora se ha mostrado muy contenta de haber recibido al premio, una situación que ha descrito como «privilegio», teniendo en cuenta que grandes nombres de la literatura catalana como Mercè Rodoreda, Jesús Moncada o Pere Calders. Batet ha reconocido que tenía ganas de tratar temas que tenían que ver con el poder, como por ejemplo la tradición oral, el folclore, y también el autoritario.

En su infancia y adolescencia en el Pont d'Armentera (Alt Camp) en los años 80, apunta la autora, se creó un imaginario en torno a la Guerra Fría, de la cual ha asegurado: «Me interesa más el sometido que el poderoso y cómo el sometido engaña al poderoso», y ha añadido que visto con perspectiva y con el auge actual de la ultraderecha en Europa, «como humanidad no aprendemos».

Con respecto al escenario de la novela, esta no pasa en ningún lugar concreto, sino que «bebe una pizca de cada lugar», tal como ha admitido la autora, empezando por Berlín, cogiendo la Revolución de los Claveles, y explicando el asedio que viven algunas ciudades, «con todo he creado una historia». Con respecto a los personajes tampoco tienen nombre, para que cada lector los pueda reconocer, junto con la ciudad donde viven – a través de esta tradición oral y literaria.

Mònica Batet ha publicado seis novelas y un libro de cuentos y con su primera novela, L'habitació grisa (2006) ganó el Premio de novela corta Just Manuel Casero en el 2005, y con la segunda, No et miris el Riu (2012) fue finalista del Premio Crexells.

La residencia de escritores Ledig House de Nova York la seleccionó en el 2017 para una estancia y trabajó en su quinta novela, Nou illes al nord (2019), con la que ganó el premio Nollegiu de narrativa catalana.

