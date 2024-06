Adif inicia las obras de renovación de las vías de tren en Alcover sin previo aviso

Publicado por Helena Viñas Verificado por Creado: Actualizado:

Adif inició este sábado los trabajos de mantenimiento de las vías de tren de la estación de Alcover. Les tareas se alargarán los fines de semana del 22 y 23, y 29 y 30 de junio, entre las 19 horas de la noche y las 7 horas de la mañana. Con todo, desde el consistorio afirman que la empresa ferroviaria, en un principio, no los informó de las obras que se iban a ejecutar, hasta que recibieron quejas de los vecinos por el ruido.

Adif colgó a mediados del pasado mes un cartel cerca de las vías de tren explicando que, a partir del día 16 de mayo realizarían mejoras en la infraestructura. Con todo, alcaldía declaró a este medio que no se les había explicado nada de las obras.

El alcalde de Alcover, Robert Figueras, afirma que Adif inició las tareas «hará un mes, más o menos», momento en que los vecinos se quejaron del ruido a las autoridades locales. Estas se dirigieron al lugar de las sobras, y consiguieron paralizarlas.

A raíz de este incidente, la empresa avisó en el consistorio municipal del motivo de las obras, la duración y qué horario se iba a seguir. «El horario tiene como objetivo interferir el mínimo posible en la circulación de trenes. También van por partes, sacan trozos de la vía y los vuelven a colocar al momento», explica Figueras.

Con todo, el alcalde declara que «les dijimos que no nos parecía justo que hicieran las obras por la noche», y añade que «mientras no haya más quejas vecinales no nos opondremos, sin embargo, si hay, sí que tendremos que interferir, porque eso es competencia nuestra».

Figueras lamenta que no se les avisara antes de las obras: «Creo que más por un tema de cordialidad y respeto nos tendrían que haber dicho algo, ya que, de esta manera, nosotros podemos comunicarlo a los vecinos». Después de recibir la información «oficial» por parte de la empresa ferroviaria, alcaldía informó sobre las obras el pasado jueves, a través del canal de Whatsapp municipal.

