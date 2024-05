El legado de Sangtraït: la nueva generación

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Quim Mandado, mítico cantante y bajista de Sangtraït y Los Guardians del Pont (LGP), tiene un nuevo proyecto musical bajo el brazo. Se trata de un nuevo grupo, que toma su nombre y apellido, y que incorpora dos caras muy conocidas de quien creó algunos de los grandes himnos del rock en catalán.

Se trata de dos de sus hijos: Guillem en la batería y Ferran en la guitarra eléctrica. Completa el cuarteto el guitarrista y amigo de Mandado, Joan Cardoner. Los cuatro pusieron en marcha, el año pasado, una gira de conciertos en la que ofrecen un repertorio basado en las grandes canciones de los grupos de los que Mandado ha formado parte (Sangtraït, Guardians y Quim Mandado). «Era normal que, un día u otro, eso acabara pasando», explica Mandado.

El antiguo frontman de Sangtraït confiesa que esto surgió a raíz de una boda, en la que les pidieron que tocasen varias canciones: «Fue muy bien, hablé con el Cardoner y nos pusimos de acuerdo en hacer algo». El hecho de incorporar a Guillem y Ferran, detalla Mandado, surgió de manera bastante natural.

Además, se muestra convencido de que su presencia será beneficiosa para todos: «Aportarán, como mínimo, un punto de vista diferente porque, aunque nos gusta el mismo tipo de música, nosotros ya tenemos nuestros vicios a la hora de componer y tocar, y ellos de momento todavía están muy frescos».

Con respecto al repertorio de los conciertos, Quim avisa de que es «potente y vigente», con canciones que hacía mucho que no tocaba y otros, especialmente de Sangtraït, «que no pueden faltar porque, si no, el público no nos dejara irnos». A medio plazo, la banda no descarta presentar temas nuevos: «Ya hemos empezado a hacer algunas cosas y parece que estos jóvenes suben bien. De momento, estoy muy contento».

Del hecho de volver a los escenarios, el exSangtraït admite que «cuando hace tiempo que no tocas delante del público lo echas de menos», y asegura que «el directo es la tendencia natural del músico; igual que las cabras tiran hacia el bosque, el músico tira hacia el escenario». El próximo 1 de junio Quim Mandado actuarán en la Sala RedStar de Valls en el que será, de momento, su único concierto en la demarcación de Tarragona.