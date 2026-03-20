La pizzería que repartirá porciones gratis en Tarragona y Reus para celebrar la llegada de una nueva masa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Telepizza celebrará el lanzamiento de la suya nueva masa con masa madre regalando porciones gratis en tres establecimientos de Tarragona. Los locales participantes son Marquès de Montoliu, número 2, y la avenida de los Països Catalans, número 41 en Tarragona y el Paseo Prim, número 7, en Reus.

En total, se repartirán 210 porciones, equivalentes en 35 pizzas medias, a partir de las 19 horas. Las pizzas disponibles serán: Carrillera Maestra con masa madre, Barbacoa con masa madre y Carbonara con masa madre.

La nueva masa de elaboración propia es más ligera, con un borde más crujiente y una miga más esponjosa, pensada para potenciar el sabor y el aroma de sus recetas.

Las pizzas que se repartirán totalmente gratis en todo aquel que se acerque a su tienda Telepizza más próxima el martes que viene serán la nueva Carrillera Maestra, una pizza prémium con masa madre, queso provolone y carrilleras de cerdo estofadas, y también dos de sus best sellers: la mítica Barbacoa con masa madre y la infalible Carbonara con msa madre.

La nueva masa con masa madre supone una evolución que suma matices sin perder la esencia inconfundible de la masa de Telepizza de siempre.

Con este nuevo paso, la marca refuerza su apuesta por la innovación y la especialización del producto, aprovechando además para revitalizar su gama gourmet, las Maestras de Telepizza, cuyas recetas reivindican ingredientes relacionados con la geografía española (panceta, carrilleras, jamón ibérico, chorizo de Pamplona...). Y es que a partir de este momento todas ellas están elaboradas con masa madre.