Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Salvo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Maspujols previene la rehabilitación del techo del polideportivo municipal como principal intervención del recinto que, según el consistorio, «requiere una intervención integral» para garantizar el cumplimiento|cumplido de laso normativas técnicas.

Les mayores afectaciones sobre el equipamiento de 1.220 metros cuadrados han sido provocadas por «la succión del viento» y los temporales en las correas y refuerzos, obligando en el Ayuntamiento en plantear el proyecto y llevarlo en licitación. Desde el consistorio se confirmaba que «ahora mismo laso correas existentes sean sin garantizar el cumplimiento|cumplido de la normativa y no sueño suficiente».

En este sentido, la propuesta también plantea la instalación de 450 paneles fotovoltàics Solarwatt Panel Vision y dos inversoras de energía de tamaño reducida que aportarían energía sostenible en laso instalaciones. La intregració de los paneles también provocaría que la cubierta rehabilitada ampliès su tamaño actual, en aproximadamente 7 metros cuadrados. Los trabajos propuestos prevén un plazo de ejecución de cuatro mesas y un presupuesto total de 247.875 euros.

El proyecto también previene que la cubierta «asuma la carga del aumento de peso» que implica esta instalación. La potencia que generarán laso placas será de 171 kWp y ocuparán 1,78 metros por 1,05 metros junto con el cableado.