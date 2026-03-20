Cambrils adjudicará una quincena de chiringuitos por abrir a Semana Santa

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La situación de los chiringuitos de Cambrils llegará a su fin esta semana después de que el consistorio firmara este jueves el acta de evaluación de la adjudicación de quince establecimientos. Los establecimientos que estrenarán la temporada turística por Semana Santa en el municipio no serán dieciocho, como se previó inicialmente, sino una quincena.

Tres de los chiringuitos han quedado desiertos a causa de «prácticas colusorias», errores en las inscripciones del proceso de licitación o por falta de ofertas. Este es el caso del equipamiento licitado dentro del Lot 1, que tenía que establecerse en la playa del Ardíaca, en la calle Fragata, en el cual ninguna de las ofertas presentadas ha sido válida o bien, se han retirado. Les otros dos chiringuitos que no se adjudicarán ahora serán los situados en la playa de la Llosa (Lote 5) y a la playa del Prat d'en Forés (Lote 10) por causas similares.

De acuerdo con fuentes del gobierno municipal cambrilense, el objetivo del consistorio es volver a licitar los equipamientos restantes próximamente, aunque para esta primera adjudicación «confían» en acelerar los trámites de los chiringuitos adjudicados en sólo cinco días para llegar al 29 de marzo e impulsar construcciones y licencias.

En total, se han recibido «más de 150 propuestas» de adjudicación desde el comienzo del procedimiento a finales del mes de enero. Este jueves se cerró el acta para dar por finalizado el proceso y las mismas fuentes situaban como «inminente» el anuncio de las empresas que, finalmente, se harán cargo de los chiringuitos.

Entre los quince lotes restantes, en la fase de adjudicación final un total de quince empresas diferentes han sido evaluadas, de las cuales sólo cinco no han obtenido máxima puntuación (25 puntos) en el proceso a pesar de obtener el equipamiento. En otros casos, el consistorio tendrá que valorar un desempate, como es el caso del Lot 4 (chiringuito de la playa de la Losa situada delante del Hotel Dorado Playa) donde hasta cuatro empresas han obtenido una puntuación de excelente.

Los criterios de evaluación de cada oferta se han basado en varios ejes, muy enfocados en la calidad de las cartas presentadas por los establecimientos: la tradición y originalidad, el uso de productos de Km0, de temporada y sostenibles y la adaptación de todos estos productos en alergenos e intolerancias.

Hasta el 2029

El contrato planteado por el Ayuntamiento en la licitación de los lotes es de cuatro años, desde este verano hasta el 2029. Les emprendidas presentadas tendrán que pagar un canon anual de entre 18.428 euros en el caso más bajo (playa de la Ardilla) y 28.480 euros en el más alto (playa de Vilafortuny). En el concurso, destaca el hecho de que ocho de las empresas hayan presentado ofertas sobre dos lotes, el máximo permitido por normativa.

De esta manera, el consistorio aseguraría la estabilidad de los chiringuitos que hacía más de cinco meses que se encontraba en una situación incierta para al inicio de la temporada. La previsión ahora es que los equipamientos estén terminados antes de Semana Santa.