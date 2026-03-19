Vallmoll prevé una nueva ampliación de 72 plazas en el Cementerio Municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vallmoll plantea una nueva ampliación del Cementerio Municipal que aportaría 36 nichos dobles. El proyecto formaría parte de la segunda fase de extensión de las instalaciones, que durante el año 2024 sufrieron mejoras con la construcción de una treintena de nichos más. De esta manera, en poco más de dos años el consistorio llegará a las 66 plazas dobles dentro del recinto. El proyecto espera ejecutarse en un periodo máximo de tres meses con un presupuesto total de casi 100.000 euros.

La ampliación prevista este año se llevaría a cabo en la parte nordeste de la parcela y formará una nueva planta en forma de «L» y con dos niveles. Los trabajos se harán en la zona posterior, donde se sitúa el cementerio original, que también se había ampliado el año 2005. La estructura de esta segunda fase estará contigua a la edificación ejecutada en la primera, que se finalizó el año pasado. La distribución será de 18 nichos en cuatro niveles, que generarán 72 nuevas plazas en total. El espacio afectado plantea también la construcción de una losa de cimentación y una acera de 1,80 metros pavimentada.

La superficie afectada prevé llegar a los 79 metros cuadrados y los nuevos nichos se acompañarán con tres nuevos rosetones decorados, similares a los existentes en el recinto. Esta nueva fase plantea la instalación de dos de estos objetos ornamentistes, mientras que uno se incluyó durante la Fase 1. El primer rosetón llevará el nombre de Santa Anna y el segundo, de Sant Joan.

Les obras obligarán en el consistorio a ampliar el muro exterior del Cementerio original en un total de 80 centímetros, también con un bloque de hormigón blanco, que modificará parcialmente la estructura de las instalaciones para adaptarse al proyecto de ampliación.

El proyecto se aprobó durante la Junta de Gobierno Local celebrada el 30 de diciembre de 2025 y se publicó el pasado 8 de enero de este año.