Jordi Cacho será el candidato a la alcaldía de Perafort después de impulsar una moción de censura

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Perafort se redefinirá el próximo día 30 de marzo después de que el grupo Todos Somos Perafort (ERC-AM) impulsara este lunes una moción de censura contra el actual equipo de gobierno de Martí Pla con Perafort y Puigdelfí. Un movimiento histórico que acabaría con el mandato del alcalde Joan Martí Pla i Pla después de 27 años consecutivos. La propuesta, impulsada por el grupo ERC-AM, fue liderada por Jordi Cacho, quien según fuentes del grupo republicano será el candidato para asumir la alcaldía.

Este relevo se prevé hacer efectivo con el apoyo de la concejala de Enseñanza y Bienestar Social y alcaldesa de la pedanía de Puigdelfí, Elisabet Albujar, la cual abandonará el grupo de Martí i Pla con Perafort y Puigdelfí para impulsar la moción de censura. La alianza, además, incorporaría al concejal de la oposición Lluís Massagués, cabeza de lista de la Federación de independientes de Cataluña (FIC) para sumar cinco votos a favor y superar el gobierno actual, que quedaría con cuatro en total.

Según ha podido confirmar el Diario Más, el acta de concejala no será reclamada por su partido, Martí Pla por Perafort, aunque confesaban que su posición podría cambiar. De esta manera, la concejala y alcaldesa de Puigdelfí mantendría su cargo dentro del nuevo gobierno municipal, que acabaría formado por ERC-AM, la FIC y la concejala, que continuaría como no-adscrita. Después del anuncio, el equipo de gobierno se ha reunido este miércoles durante la presentación del Cheque Bebé donde, según fuentes del gobierno municipal, se habrían producido «algunas situaciones de tensión».

Próximo plenario

El estado del gobierno de la villa prevé medirse el próximo 26 de marzo, cuando se prevé que se celebre el último Pleno ordinario previo a la votación de la moción de censura el día 30. La concejala de Enseñanza ejercerá sus funciones en un pleno marcado por la situación que, ahora mismo, divide el equipo de gobierno por la moción de censura. Se prevé que el orden del día de la sesión plenaria no trate otros temas relacionados con esta cuestión, pero las mismas fuentes indicaban que «se espera que esté tenso».

Apoyo a Martí Pla

Por otra parte, este martes el grupo de Juntos en la demarcación de Tarragona expresó en un comunicado su apoyo al alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, ante la moción registrada por el grupo d'ERC-AM. Desde juntos recordaban que «la candidatura de Martí Pla con Perafort y Puigdelfí fue la fuerza más votada y la que consiguió a más concejales», haciendo referencia al hecho de que la moción impulsada por el grupo republicano «no responde al interés general del municipio».

Desde Juntos Tarragonès continuaban, además, la postura que el alcalde expresó en un comunicado como respuesta al anuncio de la moción, expresando que la medida se enfoca en «una operación política basada en el transfuguismo y en intereses que poco tienen que ver con la voluntad expresada democráticamente de los vecinos y vecinas en las urnas». En este sentido, también apuntaban al «oportunismo» y «denunciaban con contundencia» los hechos.

La moción de censura prevé poner fin a la alcaldía que Joan Martí Pla encabeza desde el año 1999, aunque el alcalde mantendría sus funciones como presidente del Consejo Comarcal del Tarragonès.