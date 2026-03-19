International Paper aplaza el cierre de las plantas de Valls y Montblanc

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Les negociaciones para hacer efectivo el cierre de las dos plantas de International Paper en Valls y Montblanc se aplazarán, al menos, hasta el lunes que viene. La empresa norteamericana esperará hasta este jueves para valorar una oferta que actualmente hay sobre la mesa por parte de la empresa Cristian Lay, que podría frenar la clausura de las instalaciones.

De esta manera, los trabajadores conocerán el próximo lunes el destino de sus puestos de trabajo. Aunque se prevé un «desenlace positivo», la valoración más positiva entre las instituciones afectadas, consistorio y sindicatos ha sido la necesidad de «prudencia». «Hasta ahora han estado cerrados a vender y ahora parece que quieren escuchar», explicaba el portavoz sindical de la planta de Valls, Albert Queralt.

El periodo para decidir si finalmente se cerraban las dos plantas finalizaba este pasado miércoles día 18 de marzo, pero la empresa anunció a los trabajadores por correo durante el martes 17 que las negociaciones se alargarían. En esta línea, los trabajadores afirman que «el aplazamiento es positivo» con el fin de «mantener los trabajos»: «De momento, nosotros queremos seguir trabajando y que ellos negocien con calma», indicaba el portavoz. Ambos consistorios implicados, Valls y Montblanc, también apelaban a la necesidad de esperar a la resolución final con «sin adelantarse».

Opción favorable

Entre las posibilidades planteadas por la Generalitat ahora hace un mes, la ejecución de una compraventa de las plantas por parte de una tercera empresa «era la que más gustaba», de acuerdo con los consistorios. Fuentes del Ayuntamiento de Valls mostraban esperanza por un desarrollo positivo de la situación para las más de 200 familias afectadas de trabajadores, que desde el pasado día 4 de febrero viven con incertidumbre su futuro laboral. En el caso del consistorio montblanquí, desde el principio existió una implicación para valorar la «posibilidad de la compraventa» con una nueva empresa interesada.

Los sindicatos de trabajadores acudieron al Parlament de Catalunya en una comparecencia enfocada a pedir la «priorización» de la contratación de los afectados a otras empresas del sector. El principal objetivo pedido al Gobierno era asegurar los puestos de trabajo antes de que la empresa norteamericana cerrara definitivamente las plantas. En este sentido, los comités de empresa lamentaban que SÁ Smith International Paper «no ha favorecido las condiciones necesarias» para ejecutar la venta, señalando su «falta de interés» en el proceso de las últimas semanas.