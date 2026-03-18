Ultimátum de International Paper que alarga la negociación a la espera de la oferta de una empresa interesada

El exterior de la planta de International Paper de Valls con un cartel que denuncia el cierre.ACN

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International Paper ha decidido alargar el proceso de negociación que tenía que acabar este miércoles 18 de marzo hasta el próximo 25 de marzo, una semana más. La compañía ha recibido una carta de una empresa mostrando «interés» para adquirir las plantas de Valls y Montblanc, en la que le pide «más tiempo» para poder presentar una oferta.

International Paper advierte que el aplazamiento está «sujeto» a qué la empresa interesada presente una oferta «vinculante» como máximo este jueves. Por otra parte, la compañía ha comunicado que otro grupo empresarial que había pedido «información sobre la situación de las plantas», finalmente no ha hecho ninguna propuesta y ha dicho que ya no estaba «interesado» en la compra.

A inicios de febrero, International Paper trasladó a los trabajadores la voluntad de empezar la clausura de las fábricas de Valls y Montblanc el 19 de marzo, con un proceso que se tenía que alargar hasta finales de año. Habría 174 personas afectadas por despidos que se irán produciendo progresivamente.