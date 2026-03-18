Lhyfe abandona el proyecto de la planta de hidrógeno de Vallmoll por «falta de claridad»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La planta de producción de hidrógeno proyectada en Vallmoll para este año no se ejecutará. De esta manera lo confirmaba la empresa Lhyfe, impulsora del proyecto, al Diari Més, señalando la «falta de una normativa clara» sobre la producción de hidrógeno al Estado español. La entidad francesa alcanzó una subvención del programa estatal H2 Pioneros con la cual tenía que invertir 14 millones de euros en la creación de unas nuevas instalaciones de 14.000 metros cuadrados en el municipio del Alt Camp. Ahora, renunciará a esta ayuda económica en una decisión provocada, apuntan, por «la ralentización del mercado de las energías alternativas y las normas de Pioneros», representando el abandono definitivo del proyecto.

«En el mercado actual, nosotros redujimos las expectativas que había y queríamos ajustarnos a la realidad», explicaba el director de ventas de Lhyfe en Tarragona, Franz Bechtold. En este sentido, la empresa pidió al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) intentar ajustar la potencia que tenía que utilizar la planta, que inicialmente planteaba 15 MW. «No podíamos alargar el proyecto y teníamos que decidir, significaban mucho dinero y sin compromiso», resaltaba Bechtold.

Abandono

Una de las motivaciones para el abandono del proyecto también fue la «pasitivat» del Estado para implementar las normativas europeas de Red III, uno de los organismos que regula la sostenibilidad y el consumo de combustibles de hidrógeno proyectas dedicados a las energías renovables. La regulación, según el director de ventas, «el Estado todavía no tiene ni un borrador definitivo» y provoca que las empresas no se arriesguen, especialmente a la demarcación.

«Les emprendidas tenemos que cumplir emisiones de CO2 y las cuotas que tendremos que pagar en cinco años no están claras, por lo tanto, nos arriesgamos a sanciones», lamentaba Bechtold.

Sin embargo, el director de ventas hacía referencia al hecho que otras empresas, como Repsol, «si saben cuáles normativas aplicar, aunque lo hagan a largo o medio termine». La planta, especializada en el tratamiento de residuos, preveía la producción de cinco toneladas diarias de hidrógeno verde y representaba la primera planta de Lhyfe en el Estado.