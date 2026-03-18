Investigan ocho personas de Tarragona por estafas mediante SMS suplantando el banco

Ocho personas residentes en Madrid, Alicante y Tarragona han quedado en calidad de investigadas por presuntamente participar en un delito de estafa informática cometido mediante la técnica de ingeniería social conocida como smishing, referida al envío de SMS suplantando una entidad bancaria.

Según la Guardia Civil, los mensajes enviados alertan de un supuesto movimiento fraudulento a la cuenta corriente y se insta a la víctima a realizar actuaciones urgentes para parar el cargo, facilitándole además un número de teléfono para contactar.

Al llamar al número proporcionado, la víctima escucha una locución que imita el servicio de prevención del fraude de su banco, un elemento que refuerza la apariencia de legitimidad para, acto seguido, oír la voz de un individuo que, haciéndose pasar por personal técnico de la entidad financiera, indica una serie de pasos para «recuperar» los fondos presuntamente sustraídos.

La primera víctima que denunció estos hechos realizó varias transferencias que sumaron más de 80.000 euros, repartidos en 18 cuentas bancarias, que están a nombre de los ocho investigados.

Dirigida por el equipo @ de la Cibercomandancia en el marco de la Operación CIZUR, la investigación ha permitido reconstruir con detalle la trazabilidad del dinero defraudado, un trabajo complejo dado que los fondos fueron movidos a través de un entramado de cuentas destinado a dificultar el rastro.

Gracias a este análisis minucioso, los agentes consiguieron finalmente identificar e investigar ocho presuntos implicados, residentes en las provincias de Madrid, Alicante y Tarragona.