Cerca de la mitad de los AVE y Larga Distancia fueron con retraso en enero, desde el accidente de Adamuz

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Cerca de la mitad de trenes AVE y larga distancia sufrieron retrasos el mes de enero, coincidiendo con el accidente de Adamuz el día 18. El 45,5% de los 7.812 convoyes que circularon por la red por todo el Estado sufrieron demoras de, como mínimo, cinco minutos, y la media de retrasos es de 15 minutos. Además, uno de cada tres servicios llegaron a destino al menos diez minutos después de lo previsto, y un 13% ya iniciaron el trayecto tarde, según los informes mensuales de puntualidad que suele hacer públicos Renfe menos de un mes después. La compañía todavía no ha publicado los datos de enero respecto a Rodalies. Así, las últimas cifras oficiales disponibles de la corta distancia son de diciembre del 2025, previo al accidente de Gelida.

La media de retrasos de enero refleja una caída notable de la puntualidad con respecto al 2025, pero con una brecha clara entre la primera mitad de mes, con unos niveles similares al año pasado, y la segunda, con una bajada en picado. Así, si la primera semana de enero los trenes con un retraso de más de 10 minutos fueron el 15% de los AVE y larga distancia, la cuarta –después de los hechos de Adamuz– el porcentaje llegó al 63,7%. La última todavía se hundió más, con el 72,1% de los servicios llegando a la última parada con más de diez minutos de retraso con respecto al horario previsto por la organización.

Las tendencias tan dispares antes y después del accidente que dejó a 46 muertos por el choque de dos trenes en la localidad andaluza son evidentes en todos los umbrales de demora. Así, afectados por el suceso, en el conjunto de enero el 45,5% de los trenes fueron al menos cinco minutos tarde, el 34,7% un mínimo de diez, y el 17,2%, como mínimo 30 minutos de demora. Un 8,1% de los convoyes llegaron más de una hora después de lo que marcaba el horario.

Teniendo en cuenta todo el mes de enero –no se ofrecen datos que permitan desglosar antes y después del accidente de Adamuz–, los trenes llegaron de media 15 minutos tarde. Y sólo considerando los que sufrieron demoras, el tiempo acumulado fue de casi 27 minutos. Según el informe de Renfe, el 83,3% de todos los minutos de retraso son por causas externas –infraestructura y gestión de la circulación, otros operadores y causas como incendios, fenómenos meteorológicos y otros.

También cae la puntualidad en los trenes Avant

También los trenes de media distancia operados con trenes de alta velocidad, Avant, han descendido su puntualidad después del accidente de Adamuz. Y eso que la primera semana de enero el cumplimiento de los horarios había sido del 93% (de trenes con menos de 5 minutos de retraso), superior a la misma semana de enero del 2025. Pero, desde el accidente, el indicador se va desplomando hasta el 67% la última semana (hacia el 86% de puntualidad de un año atrás).

La Media Distancia, también perjudicada

Incluso la puntualidad de los trenes de media distancia de todo el Estado se ha visto afectada a partir del accidente de la alta velocidad en Adamuz, como refleja el informe de puntualidad y servicios de Renfe, con datos hasta la última semana de enero.

El porcentaje de trenes que circularon con hasta cinco minutos de retraso la semana anterior al accidente (un 65,6%) se parece a la situación de la misma semana del año anterior (un 66%). Sin embargo, de aquí en adelante, la puntualidad decae este año respecto al 2025, y el porcentaje de trenes dentro de este margen de cumplimiento horario durante la última semana del mes de enero baja hasta el 40%, hacia el 58% de un año atrás.

La media del mes, en conjunto, indica que más del 43% de las circulaciones han superado los 5 minutos de demora y un 18%, retrasos de más de 15 minutos. Así, el retraso medio de todos los trenes de Media Distancia fue de 8,3 minutos, y 12,4 respecto a los trenes que han sufrido algún tipo de retraso.

Sin datos de Rodalies

Los datos son todos de los informes mensuales de puntualidad de Renfe, que se empezaron a publicar en el 2025. Cada mes, la operadora suele difundir datos del mes anterior de grado de puntualidad y retrasos en AVE y Larga Distancia, Avant, Media Distancia –todas las redes, a escala estatal– y de Rodalies, desglosados por cada núcleo. No obstante, la compañía todavía no ha hecho públicos los datos ni de enero ni de febrero por la corta distancia, así que continúan las de diciembre del 2025 como las más recientes.