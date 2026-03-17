Costes pondrá fin a la laguna que afectaba a la Playa de la Paella de Torredembarra

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Torredembarra vivió este lunes los primeros trabajos de adecuación de la laguna que, desde el 2024, se ha mantenido en la Playa de la Paella. El espacio quedó afectado después de varias extracciones de arena para la playa de Altafulla y el fuerte temporal Nelson, en que inundó el espacio dejando inutilizable parte de la playa. En aquel momento, Costas y el Ayuntamiento acordaron realizar uno «reperfilado» de la zona, que quedaría finalmente plana para darle uso y poner fin a la laguna que, durante los últimos veranos, se ha podido ver en Torredembarra.

Les primeras máquinas han tapado parte del desnivel con la arena sobrante de la Playa de la Paella, llevando a cabo una acomodación del terreno. Según el consistorio, se prevé que los trabajos duren hasta este viernes, aproximadamente, y será también gestionada por Costes. «Ya estamos coordinados los trabajadores municipales con los de Costas para hacer un seguimiento de esta aportación de la parte sobrante al agujero», explicaba el alcalde de Torredembarra, Vale Pino.

Además de los trabajos, Costes prevé continuar con las extracciones de arena pactadas con el Puerto de Torredembarra, que se llevarán a cabo antes del verano, nuevamente, para enviarla a Altafulla sieguen la concesión acordada. La última, efectuada en enero, transportó unos 7.000 metros cúbicos de arena.

En este sentido, se prevé que las máquinas que ahora actúan en Torredembarra se trasladen a finales de semana a Roda de Berà para adecuar también parte de la playa, que presenta problemas similares, según Costes.