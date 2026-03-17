Salou alargará hasta el 2027 la suspensión de las licencias de comercios «no especializados»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ampliará la suspensión dedicada al otorgamiento de licencias para establecimientos «no especializados» y «al detalle», justo después de un año de la aplicación de esta limitación en el municipio. La medida se enfoca en los comercios donde predominan los productos alimenticios, bebidas y tabaco, recuerdos o de tipo bazar, y se prorrogará hasta el 24 de marzo hasta el 2027. El objetivo del consistorio es promover «una oferta comercial de calidad», y a través de la ampliación buscar a un nuevo modelo comercial que «contribuya a dignificar el espacio urbano y reforzar el atractivo del municipio».

La propuesta se introduce en el PlanEspecial de los Equipamientos Comerciales y de Actividades de Servicios, que este año ha vuelto a modificarse para revisar la medida y las condiciones aprobadas en el 2025. Entre las normativas del Plan Especial, se establece suspender estas licencias a todo el término municipal «a excepción del ámbito del Centro Recreativo y Turístico», concretamente a locales con una superficie de venta igual o inferior a los 800 metros cuadrados.

Además, se plantea la suspensión de estas licencias en establecimientos que prevén hacer obras o que lo habían comunicado para impulsar estas actividades, ampliaciones o reformas en los recintos. «Salou no quiere crecer en cualquier dirección ni a cualquier precio», resaltaba al concejal de Dinamización Económica, Hèctor Maiquez.

Una de las condiciones establecidas por el documento aprobado el año 2025 es la limitación de construir locales al lado de otros. De esta manera, la actividad de estos establecimientos queda limitada en un radio de entre 30 y 100 metros, según el tipo de actividad. Los comercios de recuerdos tendrán una limitación de 30 metros, mientras el resto tenga que limitarse a 100.

Mejorar el comercio

La ampliación de esta prohibición, de acuerdo con el consistorio, responde a una estrategia municipal iniciada el año pasado para «ordenar y equilibrar» Salou. Una vez finalizado este periodo establecido para el 2027, podrá entrar en vigor la modificación puntual del Plan Especial de Equipamientos Comerciales y Actividades de Servicios, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local, donde se integrará el resto del municipio excepto el Centro Turístico. En este sentido, los establecimientos que habían solicitado previamente alguna licencia, quedarán excluidos de suspensión.

«Queremos crecer con calidad y comercios que aporten valor, que refuercen la identidad del municipio y que contribuyan a dignificar el espacio público», afirmaba Maiquez en referencia a la suspensión de establecimientos.