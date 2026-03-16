Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal Tots Som Perafort y Puigdelfí – AM ha registrado una moción de censura contra el alcalde de Perafort y Puigdelfí, Joan Martí. Fue investido después de las elecciones municipales sin mayoría absoluta y llegó a un acuerdo con el PSC para poder formar gobierno en el municipio.

Desde la formación aseguran que, a lo largo del actual mandato, el municipio ha vivido una situación de parálisis y falta de gestión que, según explican, se ha traducido en proyectos y obras que no se han acabado o que no han avanzado al ritmo previsto. También consideran que el actual gobierno no ha cumplido varios compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas.

El grupo también manifiesta preocupación por cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y defiende la necesidad de reforzar las medidas para garantizar la convivencia y la tranquilidad al municipio. En este sentido, reclaman más determinación a la hora de afrontar estos retos.

Además, critican la falta de transparencia del actual equipo de gobierno y denuncian, según su versión, varios incumplimientos del código ético municipal, unos hechos que, afirman, han debilitado la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales.

La moción de censura se ha registrado esta mañana. Si no hay ninguna novedad previa, el pleno para debatirla quedaría convocado automáticamente el décimo día hábil después del registro, es decir, el 30 de marzo, una fecha que todavía se tendrá que confirmar en los próximos días.