El Morell prevé un nuevo skatepark dentro de la zona deportiva inspirado en el Macba

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Morell plantea la construcción de una nueva zona skatepark que contrindrà diferentes elementos, principalmente inspirados en el modelo del recinto barcelonés del Macba, en la plaza de los Ángeles. El proyecto está actualmente en proceso de licitación, pero prevé ejecutarse en un plazo de 12 semanas con un presupuesto total de 89.406 euros. El recinto escogido se sitúa dentro de la zona deportiva del municipio, entre las calles Cèsar Martinell y la avenida Camí de Reus, aprovechando el espacio de 293 metros cuadrados en medio de las pistas de pádel y tenis.

El proyecto no contempla modificar las pistas existentes, sino integrar el espacio con varias estructuras adaptadas en competición en la modalidad Street, que se plantejen reutilizar también como plaza o recinto de estancia cuando no se haga un uso deportivo del espacio. La inspiración barcelonesa, de acuerdo con el proyecto aprobado, proviene de situar el espacio como referencia y dotarlo de más funciones.

En este sentido, se incorporarán réplicas «directas» con medidas adaptadas como los bancos M2 del Macba, un slappy (o redeslizador) de granito, una pirámide o suelo de hormigón deslizado. Cada obstáculo tendrá superficie suficiente para poder repetir la maniobra o prepararse para el siguiente. En el entorno también se mantendrán las zonas verdes y se crearán entradas adaptadas patinables.