El Ministerio invertirá 1.400.000 euros en obras de emergencia en la Isla de Buda y Calafell

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invertirá 1.400.000 euros en obras de emergencia en el litoral tarraconense, en concreto en la Isla de Buda en el Delta del Ebro y la playa del Mas Mel en Calafell. Estas zonas son las más afetades durante las borrascas continuadas entre enero y febrero de 2026. Por eso, el servicio de Costas del MITECO y la subdelegación del Gobierno en Tarragona trasladaron al Ministerio la necesidad de actuar.

La subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, ha manifestado, una vez más, su satisfacción por el trabajo continuado llevado a cabo por los servicios técnicos pendientes en todo momento de recuperar y mantener nuestro litoral con varios proyectos que afectan en toda la costa.

El temporal Harry provocó la rotura del cordón litoral que separa el mar de los Cajones de Buda, generando una apertura que permitió la entrada directa de agua del mar al sistema de lagunas interior. Eso supone un riesgo significativo para el equilibrio ecológico del pantanal integrado en el espacio Red Natura 2000 Delta del Ebro.

La actuación consistirá fundamentalmente en la extracción, transporte y colocación de arena compatible; la reconstrucción del cordón litoral mediante la aportación de sedimentos; y el modelado y refuerzo del sistema dunar.

Se calcula que se moverán unos 20.000 m3 de arena procedente de la pedrera de Cap Salou del Port de Tarragona que se desplazarán con draga hasta el Delta. El plazo de ejecución es de 6 meses. El Servicio Provincial de Costas ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Tarragona autorización para la extracción de su pedrera con la finalidad de disponer del material adecuado.

Con respecto a Calafell, los temporales provocaron una pérdida significativa de sedimentos y la desaparición de la playa seca lo que llevó a que se deshiciera del muro del paseo marítimo generando un riesgo estructural para la infraestructura.

En este caso, la actuación consistirá en regenerar la playa mediante aportación y redistribución de arena del puerto de Coma-ruga; recuperar el perfil de playa; y restituir la protección natural del paseo marítimo frente el oleaje.

Los trabajos se iniciarán en abril y comportarán la aportación de unos 5.000 m3 de arena.