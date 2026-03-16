Los dragones y la danza, protaginistes de la 39a edición de la Semana Medieval de Montblanc

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Semana Medieval de Montblanc celebrará su 39.ª edición a partir del 17 de abril con un programa que volverá a adentrarse en la cultura fantástica de los siglos de la edad media. Después de presentarse en Barcelona el año pasado, la efeméride estrenaba el pasado viernes en Vic el calendario que durante diez días dará protagonismo a dragones, caballeros, reyes y comerciantes. Este año, se introducirán siete novedades, destacando la recuperación, después de 25 años, del ajedrez gigante el día 25 de abril a partir de las 13.00h a la Muralla de Santa Tecla.

El corte simbólico de la primera rosa de Cataluña al Portal de Sant Jordi de Montblanc será el primer paso para inaugurar la fiesta el 14 de abril, y se oficializará el viernes día 17 con la entrega de la flor de la mano de la periodista sabadellense, Maria Xinxó. El municipio concluirá la inauguración la misma noche del viernes con el espectáculo Dracum Nocte y los cuatro elementos, una videoproyección con efectos especiales, nuevos personajes e historias fantásticas sobre invocaciones de dragones.

El mercado medieval volverá a partir del día 18 de abril, en una jornada completa: se abrirán los mercados de vinos y cava, las muestras de oficios, las escuelas caballerescas por todo el municipio y se estrenarán más actuaciones de pequeño formato.

Además, el municipio celebrará la única recepción templera de la semana y se presentará la Gran danza, donde todo el mundo podrá participar en bailes tradicionales para honrar los 20 años de la entidad de las Dúcties. Durante la noche, volverá la representación de la leyenda de Sant Jordi, con 250 figurantes en escena y el Pabellón del Casal recibirá los grupos de punk-rock Crim y Periferia a partir de las 00.00h para rematar las Nits Malignes.

Intensidad

La programación se repetirá prácticamente entre los días 19 y Sant Jordi (23 de abril), hasta el día 24, cuando se estrenará la Noche de ofrenda donde los vecinos tendrán que llevar regalos a los reyes a partir de las 21.30h en sustitución de la característica cena medieval anual. El sábado 25 de abril será el día que más novedades y actos acumulará para rematar la semana con intensidad. Se ampliarán las nuevas actuaciones de pequeño formato repartidas por el municipio; el director de orquesta, Jordi Savall, llevará su espectáculo a Montblanc y se ofrecerán nuevos Jocs Nazarins.

La noche finalizará con una comitiva de nobles y eclesiásticos, y uno de los actos más esperados por los visitantes: la Justa de Honor auténtica realizada a caballo, que este año se llevará a cabo en el Baluarte de Santa Anna a partir de las 21.30h. «Tenemos muchas ganas de ver a todo el mundo vestido y disfrutando en la calle», mencionaba al presidente de la Semana Medieval de Montblanc, Maties Martí.

La fiesta cerrará el día 26 de abril, donde todavía se podrán ver mercados y el campamento del pueblo, que se repartirá por toda la Muralla de Sant Jordi. El acto de clausura pondrá punto final con la última representación, que se llevará a cabo a las 18.00h en la Iglesia de Santa Maria, aunque desde la organización prevén que «será difícil» adquirir billetes.