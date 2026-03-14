La primera fase del tranvía del Camp de Tarragona se terminará a finales de 2029

La primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, que conecta Cambrils, Salou y Vila-seca se terminará a finales de 2029. Es la previsión que ha hecho el presidente de la Generalitat, a Salvador Illa coincidiendo con una visita de obra en el puente sobre la autovía A-7 por donde pasarán los tranvías. Se trata de una fecha más tardía de lo que se había planteado inicialmente, cuando se preveía que el TramCamp empezara a funcionar el primer trimestre de 2028. Según Illa, el tranvía transformará "completamente" la movilidad de la zona. Esta semana se han adjudicado las obras de las fases 1 y 2 del proyecto y el departamento impulsará durante este año el resto de obras de la primera fase, como la obra civil e instalaciones del tramo Cambrils norte-Cambrils centro.

La actualización del calendario de obras la ha compartido este sábado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el marco de una visita de obras al puente que se está construyendo en el término municipal de Vila-seca. Los trabajos los está ejecutando el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, por un valor de 15,8 millones de euros (sin IVA). Aparte del puente, las obras abarcan el ámbito del antiguo corredor ferroviario, en terrenos adyacentes a los viales e incluyen movimiento de tierras y desvío de servicios y estructuras. Con 112 metros de longitud, los tranvías utilizarán este puente para atravesar la autovía A-7, una imagen que según Illa, será una realidad a finales de 2029.

Por otra parte, la Generalitat ha notificado este jueves la adjudicación de las obras del tramo principal de la primera fase del tranvía, que incluyen las actuaciones de plataforma, superestructura, urbanización y sistemas. La previsión con que trabaja el ejecutivo es que las obras empiecen antes del verano y tengan un plazo de 25 meses. Asimismo, durante este año, el Departamento impulsará el resto de obras de la primera fase, como la obra civil e instalaciones del tramo Cambrils norte-Cambrils centro.

Hasta el momento, el Gobierno calcula que la inversión movilizada de esta primera fase es de 224 millones de euros, en un tramo que comprende las paradas entre Cambrils Nord i Vila-seca Estación. De esta manera, se proyectan inicialmente catorce kilómetros y catorce estaciones, tres de las cuales con intercambiadores.

Fuentes de Ferrocarriles de la Generalitat han señalado que hoy por hoy, queda pendiente la adjudicación del proyecto del centro operativo de Vila-seca. Les obras de construcción tendrán una inversión de 24,7 millones de euros (sin IVA) y la previsión es que los trabajos puedan empezar este mes de junio. Al mismo tiempo, hará falta consensuar un plan con Adif para ejecutar las obras del paso inferior para los peatones de la estación de tren de Vila-seca y actualizar la información pública de dos paradas del tranvía en Salou, las cuales se han modificado su ubicación.

El territorio pide garantizar el transporte público existente



Con todo, Illa ha puesto énfasis en la credibilidad hacia las instituciones para llevar a cabo proyectos como el del TramCamp, que ha asegurado, "transformará completamente" la movilidad del Campo de Tarragona. Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha remarcado la necesidad de apostar no sólo por el TramCamp, sino también en los medios de transporte público actuales. "Mientras avanzamos con determinación en las infraestructuras de futuro, es imprescindible garantizar un buen funcionamiento de las que ya tenemos", ha subrayado.

La Generalitat trabaja en paralelo con la segunda fase



En paralelo en las obras de la primera fase, la Generalitat también está trabajando en la tramitación de la segunda fase, que completará el tranvía del Campo de Tarragona. En este caso, el tranvía continuaría con la conexión de Reus y Tarragona, además del acceso al aeropuerto de Reus.

El proyecto final propone una red de 46 kilómetros con 46 estaciones (diez de las cuales intercambiadores). Según cálculos de la Generalitat, el Tramcamp beneficiará a 9,5 millones de usuarios al año.