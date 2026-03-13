El IPC en la demarcación de Tarragona sube un 2% en febrero

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 2% en febrero en la demarcación de Tarragona, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra representa un descenso del 0,1% respecto enero, y se explica por la bajada de precios de la electricidad, gas y combustibles (-1,9%), así como el transporte (-1,5%).

Los datos publicados este viernes todavía no recogen el impacto del estallido de la guerra en Irán, que empezó a principios de marzo. En cambio, las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 5,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que los restaurantes y alojamientos lo hicieron en un 4,5% y los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,1%.

Las cuestiones relacionadas con la vivienda también subieron de precio, aunque de forma más moderada. Así, los alquileres se encarecieron en febrero un 1,8% en la demarcación, mientras que el mantenimiento, reparación y seguridad del hogar subió un 2,6%. El recibo del agua también se incrementó, en este caso un 1,4%.

Finalmente, los seguros y servicios financieros subieron de precio un 4,2%, mientras que los productos relacionados con la educación se encarecieron un 2,1%, el mismo porcentaje que las actividades recreativas, el ocio y la cultura.